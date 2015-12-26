جواد ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهداران اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در بارش‌های اخیر تلاش چشمگیری داشتند و با اکیپ و تجهیزات کامل در مسیرهای مختلف در حالت آماده باش بودند.

وی عنوان کرد: همه اکیپ های راهداری به صورت آماده باش به منظور ایمن سازی محورها به ویژه برف‌روبی و بازگشایی محورهای برف‌گیر مشغول فعالیت بودند ضمن اینکه حجم بارش‌های اخیر نیز در برخی محورها از جمله گردنه علی آباد قابل ملاحظه بود.

ذاکر یادآور شد: سامانه بارشی اخیر باعث بارش برف در محورهای شهرستان تفت شد و راهداران در کنار سایر نیروهای مستقر در جاده‌ها، از ساعت یک و نیم بامداد روز پنجشنبه سوم دی‌ماه تا جمعه شب مشغول انجام برف‌روبی و شن پاشی و نمک پاشی بودند.

مدیر راهداری راه و شهرسازی استان یزد عنوان کرد: در عملیات یاد شده، ۱۵ نفر از نیروهای راهدار با ماشین آلاتی از قبیل چهار دستگاه نمک پاش و یک دستگاه کامیون و سه دستگاه سواری در طول محورهای برف گیر و با تلاش شبانه روزی خود اقدام به برف‌روبی کردند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه مسیرهای مواصلاتی باز و تردد با احتیاط در آنها امکان پذیر است.

ذاکر بیان کرد: در این مدت ۲۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب برف‌روبی انجام شده و هزار تن شن و نمک نیز در سطح جاده‌ها برای سهولت تردد خودروها، مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به آماده باش کامل همه راهداران در همه محورهای استان یزد اعلام کرد: همه راهدارخانه ها نیز پذیرای اسکان اضطراری مسافران در راه مانده در حالت آماده باش هستند.

به گزارش مهر، استان یزد بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر راه برف‌گیر و کوهستانی دارد.