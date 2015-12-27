خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرکهای صنعتی باهدف استقرار سازماندهیشده صنایع و با توجه به مزیتهای نسبی تولیدی مناطق در چارچوب راهبردها و سیاستهای توسعه صنعتی انجام میشود که در هر منطقه ازجمله استان مازندران در دوران تحول و نوسازی نهادها و بنیادهای اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار بوده که نقش و عملکرد این شهرکها در بهبود وضعیت اقتصادی میتواند رشد روزافزونی را رقم بزند.
باوجوداینکه برخی از تولیدکنندگان فعال در شهرک صنعتی به صادرات محصولات باکیفیت و برند معتبر در کشورهای همجوار میپردازند کمبود شدید نقدینگی، افت فشار گاز، نداشتن دسترسی به خطوط تلفن همراه و ثابت، افت فشار گاز، نداشتن تصفیهخانه، صدور سند تفکیکی، نبود پست برق و سردرگمی در آدرس عرصه تولید را برای کارآفرینان و صنعتگران شهرک صنعتی نکا به تنگ آورده است.
شرکت صنایع غذایی نسیم صباح نیآزند در زمینی به مساحت یک هزار و ۶۵۰ مترمربع و زیربنای چهار هزار مترمربع با فرصت شغلی برای ۸۰ نفر ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰ تن کره گیاهی بهعنوان واحد تولیدی با برند برتر در سطح استان و کشور شناختهشده است.
منحصربهفرد بودن شهرک صنعتی نکا
زائر اومالی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی حلاوت در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: شهرک صنعتی نکا با استقرار در جاده بینالمللی و ترانزیتی از ویژگیهای بسیار منحصربهفردی برخوردار است که بهطور اختصاصی میتواند زمینه احیای واحدهای تولیدی و صنعتی را در این منطقه فراهم کند.
این کارآفرین برتر اقتصادی افت ولتاژ و نوسانات شدید برق را ازجمله مشکلات عدیده در حوزه واحدهای تولیدی دانست که در طی سالهای متمادی آسیبها و خسارات جبرانناپذیری را برای شرکتها به ارمغان آورد.
این نماینده فعال اقتصادی سیلاب در نواحی ارتفاعی، استقرار نابجای دوربرگردانها در ورودی و خروجی شهرک، نداشتن دسترسی به خطوط تلفن همراه و تلفن ثابت، نبود زیرسازی و آسفالت برخی از معابر در فاز دو و کمبود شدید نقدینگی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی این شهرک دانست که بابیتوجهی برخی از مسئولین چنین مشکلاتی به وجود آمده است.
وی اختصاص اعتبار جهت اعطای تسهیلات به پروژههای عمرانی در شهرکهای صنعتی فاز یک و دو را تنها راه برونرفت از موانع و مشکلات چرخه تولید دانست.
فساد اداری تولیدکنندگان را با مشکل روبرو ساخت
محمدصادقی دیگر تولیدکننده لوازمخانگی مازندگاز فساد اداری و بیتوجهی نسبت به تولیدکنندگان را بهعنوان یکی از معضلهای اساسی حوزه تولید و صنعت قلمداد کرد و بیان داشت: در حال حاضر به مدت دو هفته واحد تولیدیام با قطعی برق مواجه است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه چرا فساد اداری در شهرستان رسیدگی نمیشود، میگوید: درواقع چرا باید به دلیل بدهی واحدهای تولیدی شهرستان تعطیل شود در همین راستا متأسفانه بعضی از بانکها یکی از عاملین ورشکستگی شرکتهای تولیدی هستند که در حال حاضر اصلاً موردتوجه قرار نمیگیرد.
این کارآفرین اقتصادی با اعتراض نسبت به نبود پل هوایی از اداره راه و ترابری اظهار گلهمندی کرد و متذکر شد: تا چه زمانی کارگران و مشتریان ما باید از نبود پل عابر پیاده رنج ببرند و چرا جهت شناسایی واحدهای تولیدی و نصب تابلو راهکاری اندیشیده نمیشود.
صادقی خاطرنشان کرد: اگر همه مسئولین در حوزه تولید به کمک فعالان اقتصادی وکارآفرینان در شهرک صنعتی بیایند قطعاً بخش اعظمی از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.
افزایش اراضی تغییر کاربری یافته صنعتی درگرو حمایت
علی لطیفی از تولید کنند کنندگان واحد ماشینسازی و خدمات فنی مهندسی نبود اراضی غیر کاربری یافته و اختصاص ندادن آن به حوزه صنعت را از مشکلات بخش واحدهای تولیدی شهرک صنعتی نکا یادکرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای گسترش واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی به دنبال زمین مناسب برای توسعه هستیم درواقع زمانی که اراضی تغییر کاربری یافته صنعتی در اختیارمان قرار گیرد قطعاً فرصتهای شغلی و تولیدی بیشتری در این شهرستان محیا میشود.
این کارآفرین اقتصادی استان میگوید: نسبت مساحت کل شهرک صنعتی به اراضی زراعی وکشاورزی ۴ دهم است درواقع اگر این مساحت به یک درصد افزایش یابد قطعاً شاهد توسعه چشمگیر در چرخه اقتصاد و تولید خواهیم بود.
از ۹۵ قرارداد منعقدشده واحدهای تولیدی و صنعتی ۳۹ واحد بهرهبردار و ۱۹ واحد در حال ساختوساز است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز با اشاره به واحدهای تولیدی فعال در شهرستان نکا بیان کرد: از ۹۵ قرارداد منعقدشده واحدهای تولیدی و صنعتی ۳۹ واحد بهرهبردار و ۱۹ واحد در حال ساختوساز است که با راهاندازی این ۱۹ واحد زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر فراهم میشود.
سید مصطفی موسوی پروژه آبرسانی و ایستگاه پمپاژ آب در واحدهای تولیدی فاز دو، روشنایی، زیرسازی و آسفالت معابر فاز یک و دو را ازجمله پروژههای بهرهبرداری شده در سال گذشته دانست که بااعتبار ۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی وصول اسناد رسمی واحدهای تولیدی، پروژههای گازرسانی، تصفیهخانه، ایجاد پست برق، تجهیز ماشین آتشنشانی و مخابرات را ازجمله مهمترین پروژههای در دست اقدام این شهرک صنعتی دانست که در دو فصل آینده به اتمام میرسد.
به گزارش مهر، در حال حاضر دوسوم واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی مازندران به دلیل مقررات زیستمحیطی در بیرون از شهرکهای صنعتی استان واقعشده است لذا با حفظ اصولی محیطزیست نیازمند تغییر کاربری صنعتی هستیم.
اگر مسئله تغییر کاربری اراضی زراعی به صنعتی اجرایی شود قطعاً بخش اعظمی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مرتفع میشود، مشکلات شهرک صنعتی نکا نیز بابا حمایت از بخش تولیدکننده قابلحل است.
خبرنگار: زینب پیله کوهی
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