به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، ائتلاف عربستان علیه ترویسم پیش از آنکه معطوف مبارزه با داعش باشد قصد جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه را دارد اما در این میان جدا شدن تدریجی قاهره از ریاض و گرم شدن روابط مصر با روسیه می تواند برنامه های عربستان را بهم بزند.

مدت هاست که روابط عربستان و مصر بواسطه جنگ رسانه های دو کشور با یکدیگر نسبتا تیره است و اقدام اخیر وزارت خارجه عربستان در صدور بیانیه ای در خصوص آنکه روزنامه نگاران منتقد سیاست های مصر هیچ ارتباطی با خاندان سلطنتی عربستان ندارند موجب پیچده تر شدن این وضعیت شده است.

این خبرنگاران از سیاست های جدید مصر بویژه گسترش روابط قاهره با مسکو انتقاد کرده بودند.

در ماه های گذشته نیز برخی از روزنامه نگاران مصری از سیاست های عربستان بویژه جنگ یمن انتقاد کرده و عنوان داشته بودند که این حملات منجر به نتیجه ای که عربستان در پی آن است نخواهند شد.

در این میان عربستان خبر از تشکیل ائتلافی جدید برای مبارزه با تروریست ها داده است. حقیقت این است که هدف اصلی از تشکیل این ائتلاف مقابله با نفوذ ایران در منطقه بویژه سوریه است.

به نوشته هاآرتص، عربستان برای اجرای این برنامه نیازمند همراهی متحدان خود است اما مصر به عنوان یکی از متحدان سنتی ریاض می تواند این برنامه را بهم بزند.

عربستان در ائتلاف عربستان برای حمله به یمن نیز حضور دارد اما نیروهای خود را به این جنگ گسیل نکرده است. اکنون نیز این ائتلاف جدید هنوز حرکتی را از خود نشان نداده و این در حالی است که مصر در حال گسترش روابط خود با روسیه یعنی یکی از متحدان اصلی ایران است.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در ادامه می نویسد: عربستان به هیچ وجه تمایلی به این ندارد که متحدان این کشور در شرایط فعلی ارتباطات خود را با روسیه گسترش دهند اما با این وجود مصر بر خلاف خواسته های ریاض حرکت می کند.

این وضعیت در حالی است که عربستان از سال ۲۰۱۳ تا کنون ۱۵ میلیارد دلار به مصر کمک کرده و قاهره در پی دریافت پنج میلیارد کمک دیگر است.

هاآرتض در پایان می نویسد: عربستان می خواهد با ائتلاف جدید خود با اتحاد ایران و روسیه بویژه در سوریه مقابله کند و پیش بینی می شد که مصر یکی از پیشتازان این ائتلاف باشد و ریاض نیز تصمیم داشت که با تزریق پول های زیاد این ائتلاف را به پیش ببرد اما گرم شدن روابط قاهره-مسکو برخلاف خواسته های عربستان است.