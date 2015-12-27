  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

واشنگتن پست گزارش داد؛

آمار قربانیان پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰۰۰ نفر رسید

آمار قربانیان پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰۰۰ نفر رسید

تعداد قربانیان خشونت پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ به مرز یک هزار نفر رسید که اغلب آنها از میان اقلیت سیاه پوست بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «واشنگتن پست» با انتشار گزارشی شمار قربانیان پلیس آمریکا را در سال ۲۰۱۵ که آخرین روزهای آن در حال سپری شدن است، نزدیک به یک هزار نفر اعلام کرد.

به گفته این روزنامه، در سال میلادی ۲۰۱۵  تعداد ۹۶۵ نفر به ضرب گلوله پلیس آمریکا از پا درآمدند که گفته می شود ۵۶۴ قربانی مجهز به سلاح گرم بوده اند.

در مقابل، حدود ۱۰۰ قربانی مجهز به هیچ سلاحی نبوده و قتل آنها به دست پلیس هیچ توجیه منطقی ندارد.

به گفته واشنگتن پست، تبعیض نژادی همچنان دلیل اصلی خشونت پلیس آمریکا تلقی می شود چرا که ۴۰ درصد از قربانیان از میان اقلیت سیاه پوست بوده اند.

سال گذشته ایالت های مختلف آمریکا صحنه درگیری های متعددی بین نیروهای امنیتی و مردمی بوده است که در اعتراض به تبعیض نژاد اعمال شده از سوی پلیس به خیابان ها می آمدند.

کد مطلب 3010411
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها