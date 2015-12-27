آمار قربانیان پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۰۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «واشنگتن پست» با انتشار گزارشی شمار قربانیان پلیس آمریکا را در سال ۲۰۱۵ که آخرین روزهای آن در حال سپری شدن است، نزدیک به یک هزار نفر اعلام کرد.

به گفته این روزنامه، در سال میلادی ۲۰۱۵ تعداد ۹۶۵ نفر به ضرب گلوله پلیس آمریکا از پا درآمدند که گفته می شود ۵۶۴ قربانی مجهز به سلاح گرم بوده اند.

در مقابل، حدود ۱۰۰ قربانی مجهز به هیچ سلاحی نبوده و قتل آنها به دست پلیس هیچ توجیه منطقی ندارد.

به گفته واشنگتن پست، تبعیض نژادی همچنان دلیل اصلی خشونت پلیس آمریکا تلقی می شود چرا که ۴۰ درصد از قربانیان از میان اقلیت سیاه پوست بوده اند.

سال گذشته ایالت های مختلف آمریکا صحنه درگیری های متعددی بین نیروهای امنیتی و مردمی بوده است که در اعتراض به تبعیض نژاد اعمال شده از سوی پلیس به خیابان ها می آمدند.