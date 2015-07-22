مرگ مشکوک یک سیاهپوست آمریکایی در نتیجه رفتار خشن پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در پی مرگ یک زن سیاه‌ پوست در سلول زندان، جامعه آمریکا بار دیگر دچار تنش شده است.

ساندرا بلند، ۲۸ ساله، روز ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) در نزدیکی شهر هیوستون در ایالت تگزاس به دلیل عدم زدن راهنما به هنگام عوض کردن خط از سوی پلیس مجبور به توقف می‌شود.

در ویدئویی که دوربین نصب شده روی داشبورد خودروی پلیس ضبط کرده، دیده می‌شود که اندکی بعد میان این زن جوان سیاه‌پوست و مأمور سفیدپوست پلیس مشاجره‌ای درمی‌گیرد. ساندرا بلند خطاب به مأمور پلیس می‌گوید که وی با تعویض خط قصد داشته تا راه را برای خودروی پلیس باز کند، اما مأمور بدون توجه به اظهارات زن ضمن دادن هشدار، از او می‌خواهد تا از خودرو پیاده شود.

زمانی که ساندرا بلند از این دستور سرپیچی می‌کند، مأمور پلیس توضیح می‌دهد که او به دلیل عدم همکاری و جر و بحث بازداشت می‌شود.

این مأمور در ادامه به این خاطر که ساندرا بلند مأموران دولت را مورد تمسخر قرار داده، او را تهدید به استفاده از باتوم الکتریکی می‌کند. زمانی که ساندرا بلند سرانجام از ماشین پیاده می‌شود، از رفتار خشونت‌آمیز مأمور پلیس انتقاد کرده و تهدید می‌کند که از وی شکایت خواهد کرد.

خودکشی در زندان

به گفته مقامات مسئول ساندرا بلند سه روز پس از بازداشت، با استفاده از یک کیسه پلاستیکی خود را در سلول زندان حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است.

پزشکی قانونی مرگ وی را خودکشی تشخیص داده است. با این حال اعضای خانواده و نزدیکان ساندرا بلند این تشخیص را مورد تردید قرار داده و خواستار انجام یک کالبدشکافی مستقل شده‌اند.

پس از آغاز تحقیقات در مورد این پرونده، مأمور پلیس مورد نظر از خدمت تعلیق شده است. بر اساس گزارش‌ها پای «اف بی آی» نیز برای حمایت از روند تحقیقات به این پرونده گشوده شده است. التون متیس، دادستان عمومی، گفته است که با این پرونده همانند پرونده یک قتل رفتار شده و تحقیقات به همان اندازه در کمال دقت در حال انجام است.

در همین حال رویس وست، سناتور تگزاس نیز در مقام حمایت از ساندرا بلند برخاسته و گفته است، هر شخصی که تصاویر ویدئویی مربوط به این واقعه را تماشا کند، موافق خواهد بود که حق این زن جوان سیاه‌پوست بازداشت نبوده است.



معاون فرماندار ایالت تگزاس نیز این رخداد را یک تراژدی دانسته و گفته است: «او (ساندرا بلند) جانش را در زندان از دست داد و ما باید این قضیه را موشکافی کنیم.»

حادثه مرگ ساندرا بلند بار دیگر موجی از خشم را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. چندین تن نیز با تجمع در برابر زندان «همپستد»،‌ جایی که ساندرا بلند جان خود را از دست داده، دست به اعتراض‌ زدند.

فعالان حقوق شهروندی این حادثه را شاهد دیگری بر ارتباط میان تبعیض نژادی و خشونت نیروهای پلیس در آمریکا گرفته‌اند. در ماه‌های گذشته چندین پرونده خشونت مأموران پلیس علیه سیاه‌پوستان موجب به راه افتادن بحث‌هایی گسترده در مورد تبعیض نژادی در ایالات متحده شده است.



دامنه گسترده این اعتراضات تا بدان‌جا پیش رفته‌اند که شماری از شهرهای این کشور در ماه‌های گذشته به صحنه درگیری و آشوب میان سیاه‌پوستان و مأموران پلیس تبدیل شدند.