به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی- هنری منطقه ۱۰، صادق کرمیان، مدیر این منطقه و رئیس فرهنگسرای عطار از برگزاری دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: داوری این جشنواره در سه مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، تمام فایل‌های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، توسط کارشناسان، مورد بررسی قرار می‌گیرند و برخی از این فایل‌ها به مرحله دوم داوری راه پیدا می‌کنند.

به گفته رئیس جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان و نوجوانان، فایل‌های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، در دومین مرحله از داوری، توسط کارشناسان حوزه کتاب‌های صوتی بررسی می‌شوند و فایل‌هایی که بیشترین امتیاز را کسب می‌کنند در اختیار داوران بخش نهایی قرار می‌گیرند تانفرات برتر، انتخاب و معرفی شوند.

کرمیان با اشاره به اسامی داوران گفت: هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست، میکائیل شهرستانی، احسان کرمی و بهاره رهنما، داوری مرحله نهایی دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان و نوجوانان(نابینا) را بر عهده گرفته‌اند و تمام فایل‌های ارسال شده به این دبیرخانه، پس از گذراندن مراحل قانونی، در اختیارکودکان و نوجوانان و به‌ویژه نابینایان قرار می‌گیرند.

رئیس دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان و نوجوانان، به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره و بیان کرد: معرفی کتاب های مناسب گروه کودک و نوجوان، گردآوری قصه‌ها، افسانه‌ها و گویش‌های محلی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین نوعدوستی و راه‌اندازی کتابخانه صوتی برای نابینایان در منطقه ۱۰ از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

کرمیان در پایان بیان کرد: دومین جشنواره تولید کتاب‌های صوتی کودکان و نوجوانان، از اسفندماه گذشته کار خود را آغاز کرده و زمان و مکان دقیق مراسم اختتامیه هم از طریق سایت جشنواره اعلام می‌شود.