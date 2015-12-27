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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

پوتین و مودی بر تداوم همکاری های دوجانبه تاکید کردند

پوتین و مودی بر تداوم همکاری های دوجانبه تاکید کردند

نخست وزیر هند و رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی بار دیگر بر تداوم همکاری های همه جانبه دهلی- مسکو تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در تماس تلفنی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه از میزبانی وی در روزهای ۲۳ و ۲۴ دسامبر در مسکو تشکر و قدردانی کرد.

وی در این گفتگو همچنین بر علاقمندی دهلی نو نسبت به تداوم و افزایش سطح همکاری دوجانبه تاکید کرد.

نخست وزیر هند در ادامه افزود: مسکو و دهلی نو دارای پتانسیل های زیادی برای تحکیم مناسبات دوجانبه هستند.

رئیس جمهوری روسیه نیز با تائید سخنان مودی اظهار داشت: در سال آتی میلادی میزان همکاری های دوجانبه می تواند ارتقا پیدا کند.

کد مطلب 3010514
شقایق لامع زاده

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