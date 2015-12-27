پوتین و مودی بر تداوم همکاری های دوجانبه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در تماس تلفنی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه از میزبانی وی در روزهای ۲۳ و ۲۴ دسامبر در مسکو تشکر و قدردانی کرد.

وی در این گفتگو همچنین بر علاقمندی دهلی نو نسبت به تداوم و افزایش سطح همکاری دوجانبه تاکید کرد.

نخست وزیر هند در ادامه افزود: مسکو و دهلی نو دارای پتانسیل های زیادی برای تحکیم مناسبات دوجانبه هستند.

رئیس جمهوری روسیه نیز با تائید سخنان مودی اظهار داشت: در سال آتی میلادی میزان همکاری های دوجانبه می تواند ارتقا پیدا کند.