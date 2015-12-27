حضور سرمایه گذاران خارجی در استان زنجان بیشتر شده است

غلامحسین جمیلی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه متاسفانه امروز در کشور بهانه های مختلفی برای کار نکردن وجود دارد که این امر مانع پیشرفت می شود، اظهار کرد: وجود تحریم ها از مهمترین این بهانه ها است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان به حضور سرمایه گذاران خارجی در استان زنجان اشاره کردو گفت: طی دو سال اخیر با توجه به فضایی که در کشور حاکم بوده حضور سرمایه گذاران خارجی بیشتر شده است.

جمیلی تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی باعث شناخت آنها از ظرفیت ها و پتانسیل های استان می شود و بهتر می توانند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در گذشته برای سرمایه گذاران در زنجان وجود داشت، گفت: در گذشته به دلیل آنکه مراحل اخذ مجوزهای مختلف طولانی بود، ممکن بود تا هنگام اخذ مجوزهای بعدی اعتبار مجوزهای قبلی سرمایه گذار منقضی شود که مرکز خدمات سرمایه گذار این موضوع را حل می کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تاکید کرد: در گذشته بیش از ۵۰ درصد از مشکلات اقتصاد کشور را مربوط به تاثیرگذاری تحریم‌ها می دانستیم که با رفع این مشکل، آینده‌ای راحت‌تر و تولیدی آسان‌تر که زمینه توسعه و آبادانی ایران را فراهم می‌کند را در نظر داریم.

جمیلی افزود: تجارت خارجی یکی از ارکان مهم اقتصادی در هر کشور است و زیرساخت‌های تجارت با وجود خدمات حمل‌ و نقل و لجستیک کامل می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان به ترغیب خارجی ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در استان اشاره کرد و افزود: بایدموانع پیش روی پیشرفت در استان رفع شود تا تجارت و سرمایه گذاری در استان تقویت شود.

وی در خاتمه افزود: منابع فاینانس و حمایت از سرمایه گذاران باعث تسریع در فعالیت های اقتصادی می شود.