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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

فرماندار قرچک:

مسئولان استان تهران به شهرستان قرچک نگاه ویژه ای دارند

مسئولان استان تهران به شهرستان قرچک نگاه ویژه ای دارند

قرچک - فرماندار شهرستان قرچک گفت: خوشبختانه مسئولان استان تهران به شهرستان نگاه ویژه ای دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات این کمیته اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی شهرستان به دنبال اجرایی سازی سیاست های بالا دستی است.

وی افزود: باید اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای پیشرفت و ارتقای این شهرستان استفاده کرد.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت قرچک ادامه داد: سند توسعه شهرستان برای استفاده بهتر و مطلوب تر از ظرفیت های شهرستان بسیار مهم و حیاتی است و تلاش داریم سند توسعه شهرستان را به مسئولان استان ارائه دهیم.

مرسل پور تأکید کرد: خوشبختانه مسئولان استان تهران به شهرستان قرچک نگاه ویژه ای دارند و این زمینه پیگیری و به نتیجه رسیدن پروژه های در حال ساخت شهرستان را برای پیشرفت و توسعه هر چه مطلوب تر فراهم می آورد.

در ادامه این جلسه هریک از مسئولان ادارات شهرستان در راستای آخرین اقدامات و پروژه های در دست اقدام، گزارشی را ارائه و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

کد مطلب 3010611

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