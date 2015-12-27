به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات این کمیته اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی شهرستان به دنبال اجرایی سازی سیاست های بالا دستی است.

وی افزود: باید اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای پیشرفت و ارتقای این شهرستان استفاده کرد.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت قرچک ادامه داد: سند توسعه شهرستان برای استفاده بهتر و مطلوب تر از ظرفیت های شهرستان بسیار مهم و حیاتی است و تلاش داریم سند توسعه شهرستان را به مسئولان استان ارائه دهیم.

مرسل پور تأکید کرد: خوشبختانه مسئولان استان تهران به شهرستان قرچک نگاه ویژه ای دارند و این زمینه پیگیری و به نتیجه رسیدن پروژه های در حال ساخت شهرستان را برای پیشرفت و توسعه هر چه مطلوب تر فراهم می آورد.

در ادامه این جلسه هریک از مسئولان ادارات شهرستان در راستای آخرین اقدامات و پروژه های در دست اقدام، گزارشی را ارائه و پیشنهادات خود را مطرح کردند.