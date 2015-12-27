بیش از ۳۰ درصد نیاز زنجان واحد مرغداری احداث شده است

رحمان رستمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان مصرف گوشت سفید در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مصرف گوشت مرغ سفید در استان ۲۵ کیلو و ۱۶ صدم گرم است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه واحدهای مرغداری نیاز استان و استانهای همجوار را تامین می کنند، اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد نیاز استان زنجان واحد مرغداری احداث شده است و نیازی به احداث واحدهای مرغداری جدید در استان وجود ندارد.

معاون امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان زنجان از فعالیت ۲۳۶ واحد تولید طیور صنعتی و روستایی در استان خبر داد و یاد آورشد: بیشترین تعداد مربوط به مرغ گوشتی با ۱۷۴ واحد و ظرفیت بیش از پنج میلیون قطعه، بوقلمون گوشتی با ۱۸ واحد و بیش از ۱۳۸ هزار قطعه و مرغ تخم گذار با ۱۷ واحد و ظرفیت بیش از ۸۰۰ هزار قطعه است.

رستمخانی تعداد کارخانه جوجه‌کشی استان زنجان را چهار واحد اعلام کرد و گفت: ظرفیت این کارخانه‌ها طی سال گذشته بیش از سه میلیون قطعه بود و ۱۵ واحد تولید مرغ مادر گوشتی ظرفیتی بالغ‌بر بیش از ۷۰۰ هزار قطعه داشت.

وی به بهداشت در واحدهای مرغداری اشاره کرد و یادآورشد: زنجان هرگز آنفولانزاهایی که سایر طیور را در استان‌های دیگر درگیر کرده نداشته است و این به دلیل رعایت فواصل حداقل یک کیلومتری استقرار واحدها است.

معاون امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان زنجان در خاتمه با اشاره به اینکه در استان واحد مرغداری غیر مجاز وجود ندارد، افزود: سازمان جهاد کشاورزی به محض رویت اینگونه موارد برخورد جدی می کند.