هاجر جمادیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به اینکه مرکز فراگیر اولین بار توسط کانون پرورش فکری استان ایجاد می‌شود، افزود: این مرکز باهدف پوشش کودکان استثنایی فعال خواهد شد.

وی بابیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴۲ فعالیت فرهنگی و هنری برای کودکان تعریف کرده که اغلب در مدارس دایر نیست، متذکر شد: ما نه‌تنها با فعالیت‌های آموزش‌وپرورش تعارض نداریم بلکه به دنبال متنوع سازی آموزش کودک هستیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به بهره‌گیری از مربیان خاص در مرکز فراگیر اضافه کرد: این مراکز به لحاظ ساختمان نیز مناسب‌سازی می‌شوند تا مورداستفاده معلولان قرار گیرند.

جمادیه بابیان اینکه آموزش‌وپرورش در مدارس استثنایی بر اساس چارچوب‌های تعریف‌شده به ارائه برنامه آموزشی می‌پردازد، تصریح کرد: در این مراکز کودک آزادی کامل در انتخاب نوع فعالیت هنری و فرهنگی خود دارد و می‌تواند از آموزش‌های متنوع لذت ببرد.

وی به‌ضرورت فرهنگ‌سازی در بین والدین کودکان استثنایی تأکید کرد و افزود: این دیدگاه که کودک معلول باید در خانه بماند نیازمند تغییر است و ما نباید فرصت شادی و لذت و کسب تجارت گوناگون از کودکان را بگیریم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بابیان اینکه مرکز فراگیر به دنبال حمایت روحی روانی کودک استثنایی و توانمندسازی فکری و روانی وی است، متذکر شد: درعین‌حال مربیان با برگزاری کلاس‌های متنوع در تلاش‌اند حتی به نیازهای عاطفی کودکان نیز پاسخ گویند.

وی بابیان اینکه در شهر اردبیل کمبود مراکز هنری و فرهنگی به جد احساس می‌شود، ابراز امیدواری کرد مرکز فراگیر بخشی از نیاز کودکان و نوجوانان را پاسخ گوید.

جمادیه با تأکید به اینکه در احداث این مرکز از ظرفیت مردمی و خیرین استفاده خواهد شد، اضافه کرد: در حال برنامه‌ریزی راه‌اندازی این مرکز هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این طرح را به فرجام برسانیم.