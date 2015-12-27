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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

شهردار تهران به جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» پیام داد

شهردار تهران به جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» پیام داد

محمدباقر قالیباف شهردار تهران به مناسب برگزاری نخستین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» که در هفته وحدت و با حضور هنرمندان ۸ کشور اسلامی از سوی سازمان فرهنگی هنری برگزار می‌شود، در پیامی تلاش هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه را ارج نهاد.

 متن پیام به این شرح است:

«هوالخلاق العلیم

هنر مانا و ممدوح، زاییده شور و شعور هنرمند است. هنرمندی که به تعبیر ظریف نظامی بزرگ، در صف کبریا، پشت سر پیامبران الهی می ایستد و در طرح اندازی از عالم قدس به عالم محسوس، نقشی بی بدیل ایفا می کند. انکار چنین هنری و نادیده گرفتن هنرمندی از این دست، انکار تجلی الهی است که احسن الخالقین است و بر خلق خود آفرین می گوید.

هنر زبانی جهانی دارد و در میان هنرها، موسیقی یگانه هنری است که فارغ از شکل و بی واسطه بر جان آدمی مؤثر می افتد. استفاده درست از این هنر، چونان همه هنرهای دیگر، علاوه بر توانایی بیان، نیازمند جانی پاکیزه و نیتی بلند است تا شنونده را ذوق دیدار بیافزاید و جانش را سرشار از ذکر و سودای دوست کند.

نخستين جشنواره بين المللی موسيقی پيامبر مهربانی در زمانه ای که مهر و مهربانی زیر چکمه های جاهلان متنسک و دشمنان محیل اسلام و مسلمانان مخدوش گشته و هر لحظه دینی خشن و معتقدانی سَبُع از اسلام و مسلمانان برای جهانیان تصویر می شود، فرصتی است، هرچند کوچک تا دریچه ای زیبا به سوی مهربانترین تجلی حضرت حق جل و علا بگشاید و فرصتی به دست دهد تا هنرمندان این عرصه از جای جای جهان، به حسن و لطف در کنار هم بنشینند و نغمات و الحانی را به شنوندگان عرضه کنند که شایسته نام محمد (ص) و در تلاش برای نشان دادن جلوه ای از جلوات بهشت برای ایشان باشد.

تلاش همه شما عزیزان دست اندرکار و هنرمندان عزیز را ارج می نهم و برای همگان توفیقِ خدمت و شکوفایی طبع و تخیلی خلاق آرزو می کنم.»

کد مطلب 3010691

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