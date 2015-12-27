شهردار تهران به جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» که در هفته وحدت و با حضور هنرمندان ۸ کشور اسلامی از سوی سازمان فرهنگی هنری برگزار می‌شود، در پیامی تلاش هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه را ارج نهاد.

متن پیام به این شرح است:

«هوالخلاق العلیم

هنر مانا و ممدوح، زاییده شور و شعور هنرمند است. هنرمندی که به تعبیر ظریف نظامی بزرگ، در صف کبریا، پشت سر پیامبران الهی می ایستد و در طرح اندازی از عالم قدس به عالم محسوس، نقشی بی بدیل ایفا می کند. انکار چنین هنری و نادیده گرفتن هنرمندی از این دست، انکار تجلی الهی است که احسن الخالقین است و بر خلق خود آفرین می گوید.

هنر زبانی جهانی دارد و در میان هنرها، موسیقی یگانه هنری است که فارغ از شکل و بی واسطه بر جان آدمی مؤثر می افتد. استفاده درست از این هنر، چونان همه هنرهای دیگر، علاوه بر توانایی بیان، نیازمند جانی پاکیزه و نیتی بلند است تا شنونده را ذوق دیدار بیافزاید و جانش را سرشار از ذکر و سودای دوست کند.

نخستين جشنواره بين المللی موسيقی پيامبر مهربانی در زمانه ای که مهر و مهربانی زیر چکمه های جاهلان متنسک و دشمنان محیل اسلام و مسلمانان مخدوش گشته و هر لحظه دینی خشن و معتقدانی سَبُع از اسلام و مسلمانان برای جهانیان تصویر می شود، فرصتی است، هرچند کوچک تا دریچه ای زیبا به سوی مهربانترین تجلی حضرت حق جل و علا بگشاید و فرصتی به دست دهد تا هنرمندان این عرصه از جای جای جهان، به حسن و لطف در کنار هم بنشینند و نغمات و الحانی را به شنوندگان عرضه کنند که شایسته نام محمد (ص) و در تلاش برای نشان دادن جلوه ای از جلوات بهشت برای ایشان باشد.

تلاش همه شما عزیزان دست اندرکار و هنرمندان عزیز را ارج می نهم و برای همگان توفیقِ خدمت و شکوفایی طبع و تخیلی خلاق آرزو می کنم.»