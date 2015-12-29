چکناواریان و راهی که در عاشورا پیدا کرد/ تجلیل از استاد محمدپرست

به گزارش خبرنگار مهر، بابک ربوخه مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ابتدای این مراسم که با اجرای امیرحسین مدرس برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره طی روزهای گذشته در فرهنگسراهای مختلف شهر تهران از حضور برخی از مهمانان خارجی شرکت کننده در جشنواره و همچنین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در مراسم اختتامیه تشکر کرد.

وی افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که این جشنواره بر اساس اهداف عالی که در شورای سیاستگذاری ترسیم شده بود به بهترین شکل ممکن اجرا شود و ما میزبان شایسته ای برای هنرمندان، پژوهشگران و علاقه مندان موسیقی نواحی باشیم.

اجرای زنده گروه قوالی کشور افغانستان یکی دیگر از بخش های مراسم اختتامیه اولین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی بود که بعد از سخنرانی محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مخاطبان ارائه شد.

تقدیراز آهنگسازمسیحی که دلش برای حضرت محمد (ص) می تپد

تقدیر از لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی کشورمان به جهت ساخت و اجرای سمفونی «رسول عشق و امید» از دیگر بخش های مراسم بود که با استقبال قابل توجه مخاطبان در تالار مواجه شد.

چکناواریان گفت: امروز و فردا که میلاد پیامبر گرامی اسلام است برای من و همه شما روز خیلی بزرگی است. فردا تولد حضرت محمد (ص) رسول عشق و امید است که این روز را به همه هموطنانم تبریک می گویم. درست است که ما ارمنی هستیم اما ایران را با تمام وجود دوست داریم. بنده شخصا از بچگی در بین مسلمانان بزرگ شدم و تمدن و آداب اسلامی را به دقت مطالعه کردم و عاشقش هستم.

این آهنگساز مسیحی بیان کرد: راه من از بچگی به محرم و عاشورا بود. من از همان بچگی تمام موسیقی های محرم را جمع آوری می کردم تا بالاخره بعد از مدت ها توانستم سمفونی امام حسین (ع) را بنویسم و امیدوارم بتوانم آن را سال آینده اجرا کنم. امروز برای من روز فوق العاده ای است زیرا به فاصله چند روز هم تولد حضرت مسیح (ع) را داریم و هم امشب تولد حضرت محمد (ص) را گرامی می داریم.

وی بعد از اینکه از سوی مجری برنامه برای دریافت لوح تقدیر روی سن حاضر شد خطاب به حاضران در سالن گفت: یکی از عناصر مهم وحدت میان ما زبان موسیقی است چون زبان موسیقی زبان خداوند است و به هیچ مترجمی نیاز ندارد اما چه کار کنیم که بعضی ها از آن سوءاستفاده می کنند.

خواننده ای که رسول عشق و امید ناجی اوست

مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ کشورمان هم در این مراسم با اجرای چند قطعه موسیقایی که خود نوازندگی پیانوی این قطعات را به عهده داشت برنامه هایی را به مخاطبان ارائه کرد. این در حالی است که وی قطعه «مرتضی» را نیز به شهدای هشت سال دفاع مقدس تقدیم کرد.

وی در حین اجرای این آثار در حالی بارها با بلند فریاد زدن نام حضرت محمد (ص) از تماشاگران می خواست صلواتی قرائت کنند، گفت: برای من جای جای دنیا افتخار است که اگر بازنده باشم می گویم که این حضرت محمد(ص) است که من را نجات می دهد.

براساس این گزارش در بخش بعدی مراسم و بعد از سخنرانی منوچهر متکی معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با پخش کلیپی از مقام هنری موریس ژار آهنگساز و رهبر ارکستر فقید فرانسوی سینما و سازنده موسیقی فیلم «الرساله» به کارگردانی مصطفی عقاد تجلیل به عمل آمد، این در حالی است که طبق اعلام قبلی قرار بود از آی آر رحمان سازنده موسیقی فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی مجید مجیدی نیز تقدیر شود که تا پایان مراسم، این تقدیر انجام نگرفت.

یک تقدیر ویژه و صحبت های دو تار نوازی که مدرسه می سازد

تقدیر از مقام هنری استاد عثمان محمدپرست پیشکسوت موسیقی نواحی منطقه خراسان رضوی بخش دیگر مراسم بود که در حضور قائم مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تعدادی دیگر از مسوولان برگزار شد.

استاد محمدپرست بعد از دریافت لوح تقدیر خود در حالیکه به شدت هیجان زده به نظر می رسید به دعوت امیر حسین مدرس پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امشب از وجود شما به قدری استفاده کردم که حد ندارد. من در همه جای دنیا رفتم و آنجا برنامه اجرا کردم اما مثل شما مردم پاک و خیری ندیدم و امروز بسیار خوشحال شدم که در کنار شما هستم. ضمن اینکه آیت الله اراکی امشب حرف های بسیار خوبی از موسیقی حلال زد که از شنیدن آنها نیز خوشحال شدم. به هر ترتیب من آمده ام که یک چیز را بگویم اینکه از شما هیچ چیزی جز محبت نمی خواهم.

وی ادامه داد: من هم معتقدم موسیقی مبتذل حرام است. اما در عین حال هم معتقدم دروغ و دزدی هم حرام است. البته امکان دارد امشب کسانی از حرف های من خوششان نیاید که من به این عزیزان می گویم بنده تا به امروز حتی ده شاهی به خاطر کسب درآمد از موسیقی پول نگرفتم و خودم تشخیص دادم این موسیقی که اجرا می کنم حلال است یا حرام. من تا به امروز با همین دوتارم چندین مدرسه ساخته ام. من در جلسه ای که خرابکاری در آن بوده شرکت نکردم. من زمانی در موسیقی بودم که خیلی ها به من مطرب می گفتند اما خودم می دانستم که مطرب نیستم. به هر حال بازهم اعلام می کنم در این شب عزیز آن قدر از شما راضی ام که حد ندارد.

رونمایی از آلبومی که بیست سال برایش وقت گذاشتند

بر اساس گزارش مهر، رونمایی از آلبومی ویژه به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) با موضوع موسیقی های مرتبط با شان و منزلت پیامبر گرامی اسلام از بخش های دیگر مراسم بود.

کیوان پهلوان پژوهشگر و گردآورنده این آلبوم موسیقایی در سخنان کوتاهی گفت: این کاری که امروز و در این شب عزیز رونمایی شد نتیجه بیست سال زحمت و تلاشی است که برای گردآوری آثار موسیقایی مرتبط با پیامبر گرامی اسلامی مشغول انجام آن بودم و امشب بسیار خوشحالم که در چنین روزی شاهد رونمایی آن هستم.

بعد از مراسم رونمایی تمامی گروه های شرکت کننده در جشنواره ضمن دریافت لوح تقدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قالب یک مجموعه واحد ارکسترال یک قطعه موسیقایی را به آهنگسازی بابک ربوخه اجرا کردند که این قطعه با استقبال حاضران در سالن مواجه شد.

فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علی جهاندار خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی، ایرج نعیمایی و رضا مهدوی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و تعدادی دیگر از هنرمندان از مهمانان ویژه مراسم اختتامیه اولین جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی بودند.