به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پژمان در جلسه امضای تفاهمنامه سنددار کردن اراضی دولتی بافتهای هدف برنامه نوسازی شهری میان سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به وجود تعداد زیادی ساختمان در سکونتگاههای غیررسمی، بافت فرسوده و بافت تاریخی که به دلیل نا ایمن و ناپایدار بودن و برخورداری از پایینترین حد کمیت و کیفیت خدمات، ساکنان این بافتها را با مخاطرات زیادی روبهرو کردهاند، گفت: دولت تصمیم جدی به بازسازی و نوسازی این بافتها و بهبود شرایط زندگی ۲۰ میلیون نفر ساکن بافتهای نابسامان شهری دارد؛ همین امر موجبات اضافه شدن ظرفیت محلههای هدف بهسازی را به توسعه شهری فراهم آورده و همچنین این فعالیتها بخشی از اجرای طرح مسکن اجتماعی محسوب میشود.
وی با تاکید بر لزوم ورود مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر در بحث بهسازی بافتهای نابسامان شهری اظهار داشت: هرگونه اقدام درخصوص ساکنان بافتهای هدف احیا و بهسازی منوط بر هویت و اسم و رسمدار شدن آنهاست چون تفکیک اراضی خارج از برنامه جامع شهری، غیرقانونی بوده و موجب میشود واحدهای مسکونی ساکنان این بافتها سنددار نباشند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تهیه طرحهای نوسازی شهری افزود: شهرداریها نیز ملزم به اعمال این طرحها و اصلاح شبکه معابر بافتهای نابسامان شهری هستند و دولت نیز برای اصلاح بنا به ساکنان این بافتها وام میدهد ولی از آنجایی که بانکها وام را به دارنده سند ملکی پرداخت میکنند و شهرداریها نیز تنها به افرادی که سند دارند پروانه ساختمانی میدهند در نتیجه کلیدیترین بحث برای اجرای طرح بهسازی شهری سنددار کردن ساکنان بافتهای نابسامان است.
وی ادامه داد: این سازمان قصد دارد در وهله اول به ساکنان اراضی دولتی سند مالکیت بدهد تا این افراد بتوانند با ارائه سند به بانک، تسهیلات نوسازی دریافت کرده و این فرآیند در عرض پنج سال تحول بزرگی در شهرها ایجاد میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن به دو دسته از ساکنان سند اعطا میکند، یک دسته کسانی هستند که تنها موجودیشان همین واحدی است که در آن ساکناند و ملکی ندارند که پس از کنترل فرم جیم آنها، سند را به رایگان به آنها میدهیم اما دسته دوم کسانی هستند که علاوه بر ملکی که در آن ساکناند از دولت تسهیلات دیگری مانند زمین و مسکن یا وام خرید مسکن دریافت کردهاند که به این افراد در برابر دریافت مابه ازای قیمت فعلی زمین سند میدهیم ولی این مبلغ را اقساطی دریافت میکنیم