به گزارش خبرگزاری مهر، علی پاکزادیان مقدم گفت: با توجه به اوضاع و شرایط جدید اقتصادی و دوران پساتحریم صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که کشور ما در مسیر آغاز نسل جدیدی از اتفاقات تجاری است که این موضوع میتواند در بخشهای مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشد، اما اینکه چهطور میتوانیم زیرساختها و بسترهای مناسب را در دوران پساتحریم به وجود بیاوریم موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برداشتن تحریمها الزاما به معنای رونق کسب و کارها نیست، اظهارداشت: برداشته شدن تحریمها به این معنا نیست که کلیه کسبوکارها رونق مییابد بلکه باید به فاکتورهایی در این زمینه توجه شود.
پاکزادیان مقدم بابیان اینکه در دوران پساتحریم کسبوکاری موفق است که به بازاریابی شبکه ای و محتوایی توجه داشته باشد، اظهار کرد: نمیتوانیم صحبت از کسبوکار کنیم ولی به وبسایتهای قوی و بازاریابی شبکهای و محتوایی توجهی نداشته باشیم بلکه با خروج از تحریم فعالیت کسب و کارهای قدیمی نیز سنگینتر میشود، چون باید با الگوی کسبوکار جدید خودشان را وفق دهند.
وی با بیان اینکه الگوهای جهانی در حال تغییر بوده و نگرشهای کسب وکار در پساتحریم باید تغییر کند، افزود: در شرایط پساتحریم نیروی انسانی نقش بسیار مهمی دارد، چون بنگاههای دولتی نمیتوانند با کارکرد مفید ۴۵ دقیقه در روز به اهداف مورد نظر در دوران پساتحریم و شرایط جدید اقتصادی دست یافته و نیروهای قوی تحویل جامعه دهند.
پاکزادیان مقدم همچنین با بیان اینکه استفاده از نیروهای شایسته جایگزینکردن نیروهای شغلی جوان و از طرفی نقش دانشگاهها در دوران پساتحریم بسیار مهم است، افزود: امروزه شاهد جذب دانشجو بدون کنکور هستیم که این اتفاق خوبی نیست و باید به خروجیهای دانشگاه و نیروی انسانی تحصیلکرده توجه کنیم.
وی در عین حال بیان کرد: ما سعی داریم در دوران پساتحریم اولین کنفرانس ملی مدیریت بازاریابی و فروش، تبلیغات و برندینگ با رویکرد جهانی شدن سازمانهای ایرانی در فصل جدید دورانهای اقتصادی کشور پساتحریم و پسابرجام را در تاریخ یکم بهمن ماه سالجاری در برج میلاد تهران برگزار کنیم که آخرین راهکارهای جهانی شدن سازمانهای ایرانی در دوران پساتحریم و پسابرجام توسط برترین سخنرانان کشور ارائه میشود.
پاکزادیان در عین حال بیان کرد: معتقدیم یکی از مهمترین معضلات کشور در کسب و کار عدم اعتقاد به برند است، چون امروزه برندسازی راز بقای جامعه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته برندهای قوی دارند، بنابراین ما نیز باید سازمانها را طوری تربیت کنیم که برندهای قوی داشته باشند، تاکید کرد: در همه بخشها باید براساس نوع موضوع برندسازی کرد؛ به عنوان مثال در مورد اماکن تاریخی نیز نیاز به برندهای فرهنگی داریم و در بقیه بخشها نیز باید این برندسازی تعریف شود، ضمن اینکه دوران پساتحریم به شرطی می تواند تاثیرات خوبی به همراه داشته باشد که لایههای مختلف کشور به این موضوع توجه داشته باشند و برندسازی را در راس امور خود قرار دهند.
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