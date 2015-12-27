لزوم تکمیل زنجیره تولید واحدهای صنعتی و معدنی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک انجمن معدن که ظهر یکشنبه برگزار، مقرر شد با همکاری انجمن صنایع کانی غیرفلزی، نیازسنجی‌های واحدهای معدنی و فرآوری معدنی منعکس شود.

نشست مشترک هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت و انجمن صنایع کانی غیرفلزی و انجمن معدن وابسته و هیئت‌مدیره شرکت فولادسازان جویبار مستقر در شهرک صنعتی جویبار در محل این شرکت برگزار شد.

رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران در این نشست آمادگی خانه و انجمن‌های تخصصی وابسته برای همکاری فنی و تخصصی اعلام کرد.

نصراله صدر زاده خاطرنشان کرد: در راستای تکمیل زنجیره تولید و توزیع و خدمات فنی و مهندسی و پرکردن خلائهای موجود و هم‌افزایی، به دنبال ایجاد همکاری‌های دوجانبه با واحدهای صنعتی و معدنی هستیم و زمان تحریم‌ها بهترین فرصت برای خوداتکایی و خودکفایی است.

حسن رضا دسترنج رئیس انجمن صنایع کانی غیرفلزی مازندران نیز بابیان اینکه واحدهای فرآوری معدنی عضو این انجمن هستند آمادگی انجمن را برای همکاری مطرح کرد.

وی گفت: متأسفانه خیلی از قطعاتی که کاربرد زیادی هم در واحدهای معدنی دارند از کیفیت موردنظر برخوردار نیستند و این موضوع باعث اتلاف وقت و هزینه زیادی می‌شود.

یدالله عبدی نایب‌رئیس انجمن معدن مازندران اظهار کرد: واحدهای صنعتی و معدنی به‌ویژه معادن استان نیازمند قطعات تولیدی این واحد صنعتی هستند و باعث افتخار ماست که کارخانه‌ای در استان وجود دارد که می‌تواند با چنین کیفیت قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز صنایع و معادن را تولید کند.

عبدی گفت: متأسفانه خیلی از کالاها و قطعات وارداتی ازنظر کیفی قابل‌استفاده نیستند و یا کم بازده هستند و درنتیجه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید وارد می‌سازند و آنالیز هر یک از گروه‌های معدنی را تهیه و به این واحد صنعتی ارسال می‌کنیم.

نبی‌الله علوی مدیر کارخانه فولادسازان جویبار نیز در این نشست اعلام کرد: یک گروه متخصص و آشنا به صنعت و معدن با ربع قرن تجربه با احداث این کارخانه شروع به فعالیت کرد و آمادگی داریم نیازمندی‌های صنایع و معادن و قطعات موردنیاز آن‌ها را طبق استانداردهای لازم و شاخصه‌های موردنظر مشتری تولید کنیم.