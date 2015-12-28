  1. هنر
۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

لوگوی فیلم سینمایی«نفس» رونمایی شد

لوگوی فیلم سینمایی«نفس» به کارگردانی نرگس آبیار و با طرحی از علی باقری رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری پس از طراحی پوستر فیلم «شیار۱۴۳» در دومین همکاری خود با نرگس آبیار لوگوی فیلم سینمایی «نفس» را با طرحی نزدیک به فضای فیلم طراحی کرد.

فیلم سینمایی «نفس» سومین تجربه کارگردانی نرگس آبیار است. این فیلم روایت زندگی یک خانواده بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ است.

فیلم «نفس» به تهیه کنندگی ابوذر پورمحمدی و محمد حسین قاسمی تولید شده و فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را نیز پر کرده است.

ساخت بخش انیمیشن فیلم «نفس» نیز توسط حسین جمشیدی گوهری و امین حق شناس به پایان رسیده و آخرین مراحل فنی این فیلم سینمایی در حال انجام است.

محیا رضایی کلانتری

