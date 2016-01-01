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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

مدیر اداره کتاب در گفتگو با مهر:

هیچ کتابی در ارشاد بلاتکلیف نیست/ دلیل تأخیر در صدور مجوزها

هیچ کتابی در ارشاد بلاتکلیف نیست/ دلیل تأخیر در صدور مجوزها

مدیر اداره کتاب باتاکید بر اینکه هیچ کتابی در این اداره نیست که تعیین تکلیف نشده باشد، گفت: برخی تاخیرها نیز که در صدور مجوزها به وجود می‌آید، به خاطر نپذیرفتن اصلاحات اعلام شده در کتابهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است مدیران بخش‌های مختلف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلساتی بی‌واسطه و بدون تعیین وقت قبلی، با ارباب رجوعان خود ملاقات می‌کنند.

اداره توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، یکی از همین بخش‌هاست که به جهت اهمیت موضوع بررسی و صدور مجوز نشر، از بخش‌های پرمراجعه این معاونت است و مدیر این اداره روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ٨ تا ١٢ پاسخگوی مراجعانش است.

محمد سُلگی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسائل و مواردی که در این دیدارها از سوی مراجعان مطرح می‌شود و نیز پاسخ‌هایی که به آنها داده می‌شود، گفت: ما البته قبل از این اعلام و از چند ماه قبل در اداره کتاب، پذیرای اهالی قلم، مولفان، ناشران و کتابفروشان بوده‌ایم. در پاره‌ای از موارد، مسائلی که آنها مطرح می‌کنند، مربوط به کتاب‌ها و مجوزهای آنهاست و بحث تاخیر در صدور این مجوزها یا غیرقابل چاپ اعلام شدنِ برخی از آنها.

وی افزود: پاره‌ای از این درخواست‌ها هم مربوط به پیگیری سرنوشت انتشار کتاب‌هایی است که از سال‌های قبل به این اداره ارائه شده است؛ مثلاً کتابی که ۲ سال پیش داده شده و در این مدت، بحث آن مسکوت مانده است. برخی مراجعات هم مربوط به کتاب‌هایی است که در ماه‌های اخیر به اداره ارسال شده و دوستان ناشر پیگیر مجوز انتشار آنها هستند. برخی هم به مسائلی مانند معافیت مالیاتی و یا اختلافات با شهرداری و مراکزی از این دست و برخی هم به اختلافات مولفان با ناشران بر سر قراردادهای چاپ کتاب، مربوط می‌شود.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر هیچ کتابی در این اداره نیست که دو سال بلاتکلیف مانده باشد. البته ممکن است کتابی غیرمجاز دانسته شده باشد ولی همین تصمیم به ناشر آن ابلاغ شده و در واقع مورد آن، تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: البته ممکن هم هست که مشروطی‌های کتابی، زیاد بوده باشد و ناشر اِعمال آن اصلاحات را در کتاب، نپذیرفته باشد. در این موارد هم ما با ناشر مذاکره و مسئله مربوطه را مجدداً و گاه چندباره، بررسی می‌کنیم و پرونده آن را از نو بازگشایی می‌کنیم.

سُلگی با تاکید مجدد بر اینکه ما کتابی که تعیین تکلیف نشده و رها باشد، نداریم، درباره میانگین زمان بررسی یک کتاب و اعلام پاسخ به متقاضی صدور مجوز آن هم گفت: قرار ما بر یک ماه است ولی واقعیت این است که میانگین ما در حال حاضر کمتر از یک ماه است.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ما در همین ماه‌های گذشته، به صورت میانگین ۵۰۰۰ و یا حتی ۶۰۰۰ کتاب، دریافت می‌کردیم که قریب ۸۰ درصد از این تعداد، در همان ۱۰ روز و یا حتی ۷ روز اول مجوز می‌گیرند و کتاب‌هایی که زمان بررسی آنها و اعلام نظر نهایی در مورد انتشار آنها بیشتر از یک ماه طول می‌کشد، کمتر از ۵ درصد آثار هستند.

کد مطلب 3011628

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    نظرات

    • مهرداد IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      الان سه ماه هست کتابم که در مورد کیفیت نوشتم داره در ارشاد خاک می خوذرهچ

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