هیچ کتابی در ارشاد بلاتکلیف نیست/ دلیل تأخیر در صدور مجوزها

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است مدیران بخش‌های مختلف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلساتی بی‌واسطه و بدون تعیین وقت قبلی، با ارباب رجوعان خود ملاقات می‌کنند.

اداره توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، یکی از همین بخش‌هاست که به جهت اهمیت موضوع بررسی و صدور مجوز نشر، از بخش‌های پرمراجعه این معاونت است و مدیر این اداره روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ٨ تا ١٢ پاسخگوی مراجعانش است.

محمد سُلگی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسائل و مواردی که در این دیدارها از سوی مراجعان مطرح می‌شود و نیز پاسخ‌هایی که به آنها داده می‌شود، گفت: ما البته قبل از این اعلام و از چند ماه قبل در اداره کتاب، پذیرای اهالی قلم، مولفان، ناشران و کتابفروشان بوده‌ایم. در پاره‌ای از موارد، مسائلی که آنها مطرح می‌کنند، مربوط به کتاب‌ها و مجوزهای آنهاست و بحث تاخیر در صدور این مجوزها یا غیرقابل چاپ اعلام شدنِ برخی از آنها.

وی افزود: پاره‌ای از این درخواست‌ها هم مربوط به پیگیری سرنوشت انتشار کتاب‌هایی است که از سال‌های قبل به این اداره ارائه شده است؛ مثلاً کتابی که ۲ سال پیش داده شده و در این مدت، بحث آن مسکوت مانده است. برخی مراجعات هم مربوط به کتاب‌هایی است که در ماه‌های اخیر به اداره ارسال شده و دوستان ناشر پیگیر مجوز انتشار آنها هستند. برخی هم به مسائلی مانند معافیت مالیاتی و یا اختلافات با شهرداری و مراکزی از این دست و برخی هم به اختلافات مولفان با ناشران بر سر قراردادهای چاپ کتاب، مربوط می‌شود.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر هیچ کتابی در این اداره نیست که دو سال بلاتکلیف مانده باشد. البته ممکن است کتابی غیرمجاز دانسته شده باشد ولی همین تصمیم به ناشر آن ابلاغ شده و در واقع مورد آن، تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: البته ممکن هم هست که مشروطی‌های کتابی، زیاد بوده باشد و ناشر اِعمال آن اصلاحات را در کتاب، نپذیرفته باشد. در این موارد هم ما با ناشر مذاکره و مسئله مربوطه را مجدداً و گاه چندباره، بررسی می‌کنیم و پرونده آن را از نو بازگشایی می‌کنیم.

سُلگی با تاکید مجدد بر اینکه ما کتابی که تعیین تکلیف نشده و رها باشد، نداریم، درباره میانگین زمان بررسی یک کتاب و اعلام پاسخ به متقاضی صدور مجوز آن هم گفت: قرار ما بر یک ماه است ولی واقعیت این است که میانگین ما در حال حاضر کمتر از یک ماه است.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ما در همین ماه‌های گذشته، به صورت میانگین ۵۰۰۰ و یا حتی ۶۰۰۰ کتاب، دریافت می‌کردیم که قریب ۸۰ درصد از این تعداد، در همان ۱۰ روز و یا حتی ۷ روز اول مجوز می‌گیرند و کتاب‌هایی که زمان بررسی آنها و اعلام نظر نهایی در مورد انتشار آنها بیشتر از یک ماه طول می‌کشد، کمتر از ۵ درصد آثار هستند.