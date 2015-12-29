اولین مشارکت نفتی ایران-کانادا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رستمي با بیان اینکه مطالعه بر روي ميدان نفتي بينالود با هدف بررسي توجيه اقتصادي و امکان‌سنجي اجراي طرح توسعه اين ميدان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مطالعه ميدان بينالود، سال‌ها قبل توسط يک شرکت هندي انجام شد که بر اساس نتايج آن مطالعه، توسعه اين ميدان از توجيه اقتصادي برخوردار نبود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه بار دیگر طرح بررسی توجيه اقتصادي و امکان‌سنجي اجراي توسعه اين ميدان نفتی به یک شرکت کانادایی واگذار شده است، تصریح کرد: هم اکنون منتظر اعلام گزارش نهايي از سوي اين شرکت کانادایی هستيم.

رئیس پژوهش و فناوري شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه اين مطالعات مشخص مي‌کند که توسعه اين ميدان نفتي با در نظر گرفتن نياز به تکنولوژي‌هاي روز جهان براي توسعه ميدان‌هاي دريايي، از توجيه اقتصادي برخوردار است يا خير، تاکید کرد: نفت ميدان بينالود را از نوع سنگين بوده و پیش بینی می شود نتايج مطالعات انجام شده بر روي ميدان، حاوي خبرهاي خوبي باشد.

به گزارش مهر، بلوک نفت و گاز فارسی "بینالود" یکی از بزرگترین میادین هیدروکربوری ایران در خلیج فارس بوده که سابقه اکتشاف این بلوک به سال ۲۰۰۲ میلادی باز می گردد.

بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربوری در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.

ميدان نفتي بينالود در بلوک فارسي سواحل خليج فارس واقع شده و بر اساس مطالعات انجام شده در اين ميدان، نفت درجاي آن حدود يک ميليارد بشکه و API آن ۱۴ تخمين زده شده است. بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، پیش بینی می شود در فاز نخست امکان استخراج روزانه ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی فراهم شود.