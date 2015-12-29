به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفت: امسال ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در تهران پُر و از چرخه بهره برداری خارج شد که مطابق برنامه، این رقم باید به دو هزار حلقه چاه غیرمجاز برسد. مصرف بیش از اندازه از ظرفیت های آبخوان ها، منجر به کاهش سالانه یک تا دو متری سطح آب های زیرزمینی استان می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: پُرشدن دو هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران، سالیانه از برداشت ۹۰ میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی جلوگیری می کند. تعداد ۳۰۰ کنتور نیز بر روی چاه ها نصب شده که این آمار در مقایسه با متوسط سال های گذشته افزایش دو برابری را نشان می دهد.

به گفته ارتقایی، کسری آبخوان سالانه دشت های استان تهران ۱۵۰ میلیون مترمکعب است؛ یعنی سالیانه بیش از استاندارد، آب برداشت می شود و مصرف آن هم فراتر از ظرفیت آبخوان است. مطابق این آمارها، سالانه سطح آب منابع زیرزمینی استان بین یک تا دو متر پایین تر می رود و با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی می توان در یک دوره ۱۰ ساله کسری سالانه آب را به حدود صفر رساند.

وی خاطرنشان کرد: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، با توجه به مصوبه شورای عالی آب اقدامات مشترک وزارتخانه های کشور، کشاورزی، راه، صنعت و سازمان مدیریت را به دنبال دارد که به همراه وزارت نیرو در خصوص مدیریت مصرف آب باید پیاده شود.

ارتقایی تاکید کرد: براساس این طرح، امسال به میزان ۴۷۵ میلیون مترمکعب، در پنج سال به میزان ۵.۷ میلیارد مترمکعب و پس از ۲۰ سال به میزان ۱۱۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد. تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز چاه های کشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب از محورهای عملیاتی این طرح به شمار می رود.