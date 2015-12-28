نظامیان فیلیپینی باید از جزایر دریای چین جنوبی خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز از فیلیپین خواست تا سربازان خود را از جزایر دریای چین جنوبی خارج کند.

«لو کانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در اظهاراتی در این باره گفت: یک بار دیگر از فیلیپین می خواهیم تا نیروها و تجهیزات خود را از جزایری که به صورت غیر قانونی به اشغال آن ها پرداخته است، خارج کند.

وی ادامه داد: همچنین از فیلیپین می خواهیم تا از انجام هر گونه اقدامی که صلح و ثبات را در منطقه به خطر انداخته و بر روابط دو کشور تأثر بگذارد، خودداری کند.

لازم به ذکر است، دریای چین جنوبی سال هاست مورد مناقشه کشورهای حاشیه ای آن با چین بوده و در این میان آمریکا با هدف ممانعت از ایجاد رابطه دوستانه میان پکن و کشورهای مذکور همواره به صورت تحریک آمیزی این کشورها را به ادامه مناقشه با چین فرا خوانده و در ماه های گذشته نیز هواپیماها و کشتی های جنگی خود را به بهانه قانون کشتی رانی آزاد به این منطقه گسیل داشته است؛ اقدامی که چین را به واکنش جدی در برابر واشنگتن واداشته است.