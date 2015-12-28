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۸ دی ۱۳۹۴، ۰:۲۳

بازداشت دمیرتاش در دستور کار دستگاه قضایی ترکیه

بازداشت دمیرتاش در دستور کار دستگاه قضایی ترکیه

یک دادگاه در استانبول به خاطر اظهارات تحریک آمیز رهبر حزب کردهای ترکیه برای وی پیگرد قانونی صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه ترکیه به خاطر آنچه که «اظهارات تحریک آمیز» خواند، برای صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه (HDP) قرار بازداشت صادر کرده است.

این دادگاه اظهارات اخیر دمیرتاش در بین مردم کرد استانهای جنوبی ترکیه را تحریک آمیز و جدایی طلبانه توصیف کرده است.

روز یکشنبه دمیرتاش در بین طرفداران حزب دموکرات و گروههای کرد در پایان یک نشست دو روزه در استان دیاربکر خواستار تشکیل یک منطقه خودمختار کردنشین شده بود.

دمیرتاش در این نشست گفته بود حقوق قانونی مردم کرد در ترکیه توسط دولت مرکزی ضایع می شود و باید برای احقاق حقوق کردها در این کشور تلاش کرد.

کد مطلب 3012156

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