حمله اردوغان به دمیرتاش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق ها را به دلیل ادعای اخیر وی مبنی بر اینکه کُردهای ترکیه حق تشکیل منطقه خودمختار را دارند، خائن خطاب کرد.

اردوغان در برنامه ای که به طور زنده از رسانه ملی ترکیه پخش می شد اظهارات اخیر دمیرتاش را تحریک آمیز توصیف کرده و هشدار داد که مردم و قانونی اساسی ترکیه در ازای این توهین درس خوبی به حزب دموکراتیک خلق ها خواهند داد.

دیروز دوشنبه نیز یک دادگاه ترکیه به خاطر آنچه که «اظهارات تحریک آمیز» خواند، برای دمیرتاش قرار بازداشت صادر کرده است.

این دادگاه اظهارات اخیر دمیرتاش را در بین مردم کُرد استانهای جنوبی ترکیه تحریک آمیز و جدایی طلبانه توصیف کرده است.

روز یکشنبه در پایان یک نشست دو روزه در استان «دیاربکر» دمیرتاش در بین طرفداران حزب دموکرات و گروههای کُرد خواستار تشکیل یک منطقه خودمختار کُردنشین شده بود.

دمیرتاش در این نشست گفته بود حقوق قانونی مردم کُرد در ترکیه توسط دولت مرکزی ضایع می شود و باید برای احقاق حقوق آنها در این کشور تلاش کرد.