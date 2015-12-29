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۸ دی ۱۳۹۴، ۵:۳۶

ایران و سوریه محور گفتگوی تلفنی کری و لاوروف

ایران و سوریه محور گفتگوی تلفنی کری و لاوروف

وزیران خارجه آمریکا و روسیه طی تماسی تلفنی روند مذاکرات سوریه و توافق هسته ای ایران را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه این کشور و آمریکا خبر داد. در این گفتگو که شب دوشنبه انجام شد دو طرف در مورد روند مذاکرات صلح میان دولت سوریه و گروه های معارض به بحث و رایزنی پرداختند.

بر این اساس «سرگئی لاوروف» مخالفت کشورش را با طرح هر گونه پیش شرط برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. این در حالی است که آمریکا پیش شرط همکاری خود با روسیه برای مبارزه با داعش را، توقف حمایت مسکو از بشار اسد قرار داده است.

توافق هسته ای ایران، بحران اوکراین و اجرایی شدن توافق مینسک و تنش در روابط مسکو-آنکارا از دیگر محورهای این گفتگو عنوان شده است.

کد مطلب 3012186

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