شاخص بورس کشورهای آسیایی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «آسوشیتدپرس»، ارزش شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه با افزایش روبرو شد، این در حالی است نگرانی ها همچنان به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین و روند نزولی قیمت نفت در پایان سال جاری میلادی به قوت خود باقی است.

در همین حال، شاخص بورس «نیکی» ژاپن ۵ دهم درصد، بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ ۳ دهم درصد، بورس «کاسپی» کره جنوبی یک دهم درصد، بورس «شانگهای» چین ۲ دهم درصد و بورس «S&P/ASX ۲۰۰» استرالیا یک دهم درصد رشد داشتند.

همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا، شاخص بورس کشورها با ترکیبی از روند نزولی و صعودی روبرو شدند.