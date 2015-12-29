هنوز بیش از ۸۰۰ نظامی ترکیه ای در زلیکان عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، غیاث سورجی سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق در استان نینوا اعلام کرد: داعش اردوگاه زلیکان را با خمپاره هدف قرار داد که در نتیجه آن یک عراقی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: نیروهای ترکیه ای با تانک و توپخانه به این حملات خمپاره ای داعش واکنش نشان دادند.

درباره تعداد نیروهای ترکیه ای باقی مانده پس از عقب نشینی جزیی نیز بیان کرد: عقب نشینی محدود به چند تانک و نفربر و تعدادی از سربازان بوده است و مسئولان ترکیه ای اعلام کرده اند که عقب نشینی جزیی بوده است.

سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق در استان نینوا افزود: بیش از ۸۰۰ تا هزار نظامی همچنان در اردوگاه زلیکان حضور دارند و روند عقب نشینی نظامیان ترکیه ای فعلا متوقف شده است.

شایان ذکر است که با وجود درخواست متوالی دولت عراق برای خروج نظامیان ترکیه ای که به طور غیرقانونی وارد خاک عراق شده اند آنکارا نظامیان خود را خارج نمی کند.