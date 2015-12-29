به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» سومین فیلم بلند سینمایی سیدرضا خطیبی است که تهیه کنندگی آن را محمد احمدی برعهده دارد و در ژانر سینمای کودک و نوجوان ساخته شده است.

نسخه سه‌بعدی این فیلم به تازگی برای دفتر جشنواره فجر ارسال شده و قرار است هیات انتخاب نیز با فراهم کردن شرایط نمایش سه بعدی، «جنجال در عروسی» را طی چند روز آینده، روی پرده ببیند.

فیلم «جنجال در عروسی» محصول مشترک ایران و فرانسه است که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و برای اولین بار در جشنواره فجر رونمایی می شود.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی چنین آمده است: در یک مراسم عروسی کودکان را به محل برگزاری جشن راه نمی دهند و به کلبه ای در انتهای باغ تبعید می کنند. بچه ها متوجه می شوند برگزارکنندگان مراسم قاچاقچی مواد مخدر هستند، لذا تصمیم می گیرند تا جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجراست.

علیرضا خمسه، میرطاهر مظلومی، نعیمه نظام دوست، مرتضی ضرابی، محمدرضا بحری، مهدی قانع، صاحب حائری زاده، علیرضا حائری زاده و سعید خبیری از بازیگران این فیلم هستند و محمدجواد رسایی، امیرحسین محرابی، کورش فلاح، فرزاد دهقان، علیرضا روئین‌تن، عارفه و عرفانه محمودی، محمد هادئی و علی کاظمی از بازیگران نوجوان فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» هستند.

از دیگر عوامل «جنجال در عروسی» می توان به محمد احمدی تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری، ژان ماری بوله استریو گراف (متحصص سه بعدی)، مهدی دیلمی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، بهزاد عبدی موسیقی، علیرضا علویان صداگذار، پگاه احمدی تدوین، طاهر پیشوایی صدابردار، وحید اسلامی استوری برد، علی تصدیقی جلوه های بصری و سهیل راد عکاس اشاره کرد.

«جنجال در عروسی» دومین همکاری محمد احمدی و رضا خطیبی پس از فیلم سینمایی «حریم» است.