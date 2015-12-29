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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹

نسخه سه‌بعدی «جنجال در عروسی» تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد

نسخه سه‌بعدی «جنجال در عروسی» تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد

نسخه سه‌بعدی فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» به کارگردانی سیدرضا خطیبی به دفتر جشنواره فیلم فجر ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» سومین فیلم بلند سینمایی سیدرضا خطیبی است که تهیه کنندگی آن را محمد احمدی برعهده دارد و در ژانر سینمای کودک و نوجوان ساخته شده است.

نسخه سه‌بعدی این فیلم به تازگی برای دفتر جشنواره فجر ارسال شده و قرار است هیات انتخاب نیز با فراهم کردن شرایط نمایش سه بعدی، «جنجال در عروسی» را طی چند روز آینده، روی پرده ببیند.

فیلم «جنجال در عروسی» محصول مشترک ایران و فرانسه است که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده و برای اولین بار در جشنواره فجر رونمایی می شود.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی چنین آمده است: در یک مراسم عروسی کودکان را به محل برگزاری جشن راه نمی دهند و به کلبه ای در انتهای باغ تبعید می کنند. بچه ها متوجه می شوند برگزارکنندگان مراسم قاچاقچی مواد مخدر هستند، لذا تصمیم می گیرند تا جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجراست.

علیرضا خمسه، میرطاهر مظلومی، نعیمه نظام دوست، مرتضی ضرابی، محمدرضا بحری، مهدی قانع، صاحب حائری زاده، علیرضا حائری زاده و سعید خبیری از بازیگران این فیلم هستند و محمدجواد رسایی، امیرحسین محرابی، کورش فلاح، فرزاد دهقان، علیرضا روئین‌تن، عارفه و عرفانه محمودی، محمد هادئی و علی کاظمی از بازیگران نوجوان فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» هستند.

از دیگر عوامل «جنجال در عروسی» می توان به محمد احمدی تهیه کننده و مدیر فیلمبرداری، ژان ماری بوله استریو گراف (متحصص سه بعدی)، مهدی دیلمی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، بهزاد عبدی موسیقی، علیرضا علویان صداگذار، پگاه احمدی تدوین، طاهر پیشوایی صدابردار، وحید اسلامی استوری برد، علی تصدیقی جلوه های بصری و سهیل راد عکاس اشاره کرد.

«جنجال در عروسی» دومین همکاری محمد احمدی و رضا خطیبی پس از فیلم سینمایی «حریم» است.

کد مطلب 3012223

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