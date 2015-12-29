دختر غفوری فرد مدیر دفتر نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در این حکم آورده است: با توجه به مراتب دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر دفتر استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه منصوب می شوید.

شناسایی مداوم نخبگان و استعدادهای درخشان از میان دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف پایه و تحصیلات تکمیلی و بازنگری و اجرای مطلوب برنامه های توانمندسازی و شکوفایی دانشجویان نخبه و استعداد برتر با تکیه بر تجربیات موفق و پیشگامی دانشگاه در این زمینه از جمله وظایف این مسئول است.

دکتر سوده غفوری فرد فرزند حسن غفوری فرد است. وی متولد ۱۳۵۷ و فارغ التحصیل دبیرستان فرزانگان تهران (سازمان ملی استعدادهای درخشان) است.

وی رتبه ۷ کنکور سراری سال ۷۵ در رشته علوم تجربی و فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۳ است.

غفوری فرد در سال ۸۸ در رشته دکتری تخصصی ژنتیک از دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه اول فارغ التحصیل شد.

وی از سال ۸۹ تاکنون عضو هیات علمی گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

دکتر سوده غفوری فرد همچنین حافظ کل قرآن کریم و دارنده رتبه های متعدد بین المللی و کشوری است.

وی نویسنده بیش از ۴۰ مقاله پژوهشی تخصصی به زبان انگلیسی و برگزیده جشنواره پژوهشی ابوریحان در سال ۹۳ است.