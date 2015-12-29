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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

دو پاکستانی وابسته به داعش در ترکیه دستگیر شدند

دو پاکستانی وابسته به داعش در ترکیه دستگیر شدند

مقامات ترکیه مدعی هستند ۳ نفر وابسته به گروه تروریستی داعش را در استانبول دستگیر کرده اند که ۲ نفر از آنها پاکستانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، مقامات ترکیه مدعی هستند که سه نفر وابسته به گروه تروریستی داعش را هفته پیش در شهر استانبول دستگیر کرده اند که ۲ نفر از آنها پاکستانی هستند.

پلیس ترکیه یک شهروند انگلیسی بنام «حسن ان لیسله»  را نیز از ایستگاه اتوبوس در شهر «فتح» دستگیر کرده است. دادگاه این متهمان را برای بازجویی بیشتر تحویل مقامات دولت داده است.  

ماه گذشته ترکیه شهروندی انگلسی بنام «دیوس» را در استانبول  همزمان با  وقوع حملات تروریستی در پاریس دستگیر کرد. دیوس در حال طراحی عملیاتی در استانبول،  مشابه با حملات تروریستی در پاریس بود دستگیر شد اما اطلاعات بیشتری از این تروریست منتشر نشد.  

دولت ترکیه مدعی است که در شروع ماه دسامبر ۲۷۰۰ تروریست متعلق به ۸۹ کشور دنیا را دستگیر و از این کشور اخراج کرده است.

کد مطلب 3012457
علی کاووسی نژاد

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