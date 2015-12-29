۹ دی تجلی ایستادگی در برابر نفوذ آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج رسانه خراسان شمالی، متن این بیانیه به این شرح است:

ملت عاشورایی ایران با تاسی به پیامبر رحمت و تاکید بر وحدت و همدلی و هم زبانی ملت ایران در پیروی از ولایت و دستاوردهای نظام که در طول حیات طیبه انقلاب اسلامی با حضور خود در عرصه‌های حساس همواره همه فتنه‌های برنامه‌ریزی شده را خنثی نموده‌اند و به دنیا ثابت کرده‌اند که با شعار «تا زنده‌ایم، رزمنده‌ایم» همچنان حول محور ولایت حرکت می‌کنند و برای ایثار و شهادت از همدیگر پیشی می‌گیرند تا نام خود را در برگ دفتر عشق و ارادت به ولایت و انقلاب ثبت نمایند.

این همان ملتی است که بارها با مهارت شناخت و بصیرت خود بر استکبار خروشید، جبهه باطل و یاوه‌گویان را لگدمال کرد، بر همه خواسته‌های دشمنان مهر ابطال زد، چهره واقعی منافقان را افشا کرد و با الهام از حماسه عاشورا پیروز میادین سخت و نرم گردید، چرا که مشعل فروزان حماسه حسینی هرگز خاموش شدنی نیست.

اینک در سالگرد حماسه روز بزرگ نهم دی، یوم‌الله دیگری در تاریخ حماسه‌ها جاودان شده است که جهانیان در آن عمق پیوند ولایت و مردم بصیر و انقلابی برای خاموش کردن فتنه‌های داخلی و توطئه‌های خارجی به تماشا می‌نشینند.

ما اعضای سازمان بسیج رسانه استان خراسان شمالی ضمن پاسداشت یوم‌الله ۹ دی و در سالروز این حماسه بزرگ مردمی که به ملت ولایتمدار ایران اسلامی تعلق دارد هم صدا با همه مردم بر صیانت مستمر از مولفه‌های پیروزی و ایستادگی ملی نشأت گرفته از اسلام عزیز، در برابر هرگونه فتنه داخلی و توطئه‌های خارجی تأکید داریم.

اعتقاد داریم تحکیم ایمان، بصیرت، اخلاق، معنویت، تکلیف‌گرایی، جهاد ملی برای پیشرفت و عدالت، ترجیح منافع ملی و مطالبات مردم بر منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی، قانونمداری، انسجام و حمایت از قوای سه‌گانه و ارکان نظام، رعایت اخلاق در رفتار و گفتمان، نقد سازنده، مرزبندی شفاف با دشمنان و مخالفان نظام، پرهیز از افراط و تفریط، حاکمیت ارزش‌ها و برادری و اتحاد با محوریت ولایت از شاخص‌های مهم پیروزی و ایستادگی است بنابراین همچون گذشته همواره در دفاع از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و شهدای عزیز و پیروی از منویات مقام عظمای ولایت و ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای تا پای جان و آخرین نفس در صحنه حضور داشته و ایستادگی خواهیم کرد.

به فرموده مقام معظم رهبری نهم دی را را روز تبیین حرف اصلی ملت ایران می‌دانیم و تلاش می‌کنیم در سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده‌های الهی را تبیین نماییم.

اعضای بسیج رسانه خراسان شمالی تاکید دارند که با شعار محوری « ۹ دی تجلی ایستادگی در برابر نفوذ آمریکایی»؛ ضمنآمادگی کامل و همراه با سایر اقشار مردم، با حضور آگاهانه و با بصیرت در صحنه‌های سرنوشت ساز و مهم انقلاب و بالاخص انتخابات اسفند ماه حضور دشمن شکنانه خواهند داشت و به حول و قوه‌ی الهی مشت محکم بر دهان استکبار جهانی و ایادی داخلی آن‌ها خواهند زد.