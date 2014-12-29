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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با صدور بیانیه ای مطرح کرد؛

حماسه ۹ دی انقلاب سوم ملت ایران در پاسداری از آرمان های اسلامی بود

حماسه ۹ دی انقلاب سوم ملت ایران در پاسداری از آرمان های اسلامی بود

بجنورد- اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در بیانیه خود به مناسبت ۹ دی، عنوان کرده است: حماسه یوم الله نهم دی انقلاب سوم ملت ایران در پاسداری از آرمان های اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت فرا رسیدن نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اقدام به صدور بیانیه ای کرده است.

در این بیانیه آمده است: حماسه بی نظیر ملت هوشیار و با بصیرت ایران در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ تمام فتنه ها و آشوب های دشمنان کینه توز را خنثی کرد و سدی بزرگ در مقابل بحران آفرینان و آتش افروزان ساخت که مسلما به عنوان برگ زرینی در کارنامه اش خواهد ماند.

این بیانیه می افزاید: ملت شریف ایران در حماسه ۹ دی با حضور پر شور خود تمامی عملیات روانی استکباری و صهیونیستی در فضای غبارآلود فتنه ۸۸ را با حماسه ای فراملی و همیت مذهبی در هم شکستند و در حقیقت این روز را می توان انقلاب سوم ایران اسلامی در پاسداری از آرمانهای والای امام راحل، شهدا و نظام مقدس اسلامی دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت اسلامی ایران به حول و قوه الهی و بهره گیری از منویات رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا(مد ظله العالی) مبنی بر خاموش کردن فتنه و اقدامات فتنه گران، یکی از روزهای پرشور و انقلابی ایران اسلامی را به پشتیبانی از آرمانهای حضرت امام (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی، رقم زدند.

این بیانیه می افزاید: بار دیگر امت ولایتمدار ما ثابت کردند که با بصیرت و هوشیاری، همچنان در صحنه دفاع از آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و حمایت از رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته) حضور دارند و در برابر فتنه‌ها و فتنه‌گری‌ها ایستاده‌اند و با تمام وجود از نظام مردم سالاری دینی پشتیبانی می‌کنند.

نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه بیانیه خود آورده است: حماسه نهم دی ماه ۸۸، حماسه بصیرت و حضور بود و باطل السحر فتنه پیچیده‌ای گشت که دشمنان ایران اسلامی به آن امیدوار شده بودند و حتی برخی از خواص را نیز دچار لغزش و تردید ساخته بود و متأسفانه کسانی در داخل کشور، کارگزار این فتنه شدند که می‌بایست در صف مقدم مبارزه با آن قرار می‌گرفتند.

این بیانیه اضافه می کند: نهم دی ماه یادآور روزی است که یاری خدای متعال از ملتی مقاوم و مظلوم که مخلصانه در مسیر احیای دین و مقابله با ظلم و کفر و نفاق و استکبار ایستاده است، آشکار شد و وعده قطعی الهی در حضور سراسری مردم تبلور یافت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی ماه، خواستار قاطعیت و ایستادگی نظام در برابر لجاجت‌ها و زیاده‌خواهی‌های فتنه‌گران و حامیان آنان بوده و معتقد است که هرگونه مماشات یا تسامح در برابر آنان توسط دستگاه‌های مسئول موجب گستاخی عاملان اصلی فتنه و دنباله‌های داخلی آنان و امیدواری دشمن خواهد شد و امنیت و اقتدار آینده نظام را تهدید خواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدان امید که بازخوانی این عبرت‌ها، راه پیشرفت کشور و انسجام بیشتر جامعه ما را در پرتو هدایت‌های رهبری فرزانه انقلاب فراهم سازد و موجب پیروزی مؤمنان، تنبه غافلان، رسوایی منافقان و شکست مستکبران شود.

کد مطلب 2451357

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