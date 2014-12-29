حماسه ۹ دی انقلاب سوم ملت ایران در پاسداری از آرمان های اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت فرا رسیدن نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اقدام به صدور بیانیه ای کرده است.

در این بیانیه آمده است: حماسه بی نظیر ملت هوشیار و با بصیرت ایران در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ تمام فتنه ها و آشوب های دشمنان کینه توز را خنثی کرد و سدی بزرگ در مقابل بحران آفرینان و آتش افروزان ساخت که مسلما به عنوان برگ زرینی در کارنامه اش خواهد ماند.

این بیانیه می افزاید: ملت شریف ایران در حماسه ۹ دی با حضور پر شور خود تمامی عملیات روانی استکباری و صهیونیستی در فضای غبارآلود فتنه ۸۸ را با حماسه ای فراملی و همیت مذهبی در هم شکستند و در حقیقت این روز را می توان انقلاب سوم ایران اسلامی در پاسداری از آرمانهای والای امام راحل، شهدا و نظام مقدس اسلامی دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت اسلامی ایران به حول و قوه الهی و بهره گیری از منویات رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا(مد ظله العالی) مبنی بر خاموش کردن فتنه و اقدامات فتنه گران، یکی از روزهای پرشور و انقلابی ایران اسلامی را به پشتیبانی از آرمانهای حضرت امام (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی، رقم زدند.

این بیانیه می افزاید: بار دیگر امت ولایتمدار ما ثابت کردند که با بصیرت و هوشیاری، همچنان در صحنه دفاع از آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و حمایت از رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته) حضور دارند و در برابر فتنه‌ها و فتنه‌گری‌ها ایستاده‌اند و با تمام وجود از نظام مردم سالاری دینی پشتیبانی می‌کنند.

نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه بیانیه خود آورده است: حماسه نهم دی ماه ۸۸، حماسه بصیرت و حضور بود و باطل السحر فتنه پیچیده‌ای گشت که دشمنان ایران اسلامی به آن امیدوار شده بودند و حتی برخی از خواص را نیز دچار لغزش و تردید ساخته بود و متأسفانه کسانی در داخل کشور، کارگزار این فتنه شدند که می‌بایست در صف مقدم مبارزه با آن قرار می‌گرفتند.

این بیانیه اضافه می کند: نهم دی ماه یادآور روزی است که یاری خدای متعال از ملتی مقاوم و مظلوم که مخلصانه در مسیر احیای دین و مقابله با ظلم و کفر و نفاق و استکبار ایستاده است، آشکار شد و وعده قطعی الهی در حضور سراسری مردم تبلور یافت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی ماه، خواستار قاطعیت و ایستادگی نظام در برابر لجاجت‌ها و زیاده‌خواهی‌های فتنه‌گران و حامیان آنان بوده و معتقد است که هرگونه مماشات یا تسامح در برابر آنان توسط دستگاه‌های مسئول موجب گستاخی عاملان اصلی فتنه و دنباله‌های داخلی آنان و امیدواری دشمن خواهد شد و امنیت و اقتدار آینده نظام را تهدید خواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدان امید که بازخوانی این عبرت‌ها، راه پیشرفت کشور و انسجام بیشتر جامعه ما را در پرتو هدایت‌های رهبری فرزانه انقلاب فراهم سازد و موجب پیروزی مؤمنان، تنبه غافلان، رسوایی منافقان و شکست مستکبران شود.