خروش کفن پوشان در ۹دی سال۸۸/حیرت کارشناسان از حضور۲۰هزار ورامینی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: در تقویم و تاریخ هر شهر و دیاری، روزهای بزرگ و تاریخ‌سازی به ثبت رسیده که مردم آن منطقه به وجود آن افتخار می‌کنند.

شهرستان ورامین به‌عنوان یکی از مناطق پرچم‌دار دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده متستثنی نیست.

مردم ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲، کفن پوشیده و با پای پیاده به سمت تهران حرکت کردند و نامشان برای همیشه تاریخ به‌عنوان اولین لبیک‌گویان به ندای ولی‌فقیه زمانشان ثبت شد.

روزهایی که در تاریخ ورامین می‌درخشد

۱۵ خرداد سال ۴۲، ۱۰ دی سال ۵۷، خرداد سال ۶۸، تیرماه ۷۸ و ۹ و ۱۰ دی سال ۸۸، بخشی از تاریخ پرافتخار مردم ورامین و سند ولایتمداری و بصیرت این خطه است.

پس از انتخابات پرشور سال ۸۸، برخی با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات، تلاش کردند تا ارکان اصلی نظام اسلامی ازجمله ولایت‌فقیه را نشانه بروند و در این راستا هزینه‌های سنگینی را به‌نظام اسلامی وارد کردند.

وارثان ۱۵ خرداد بار دیگر کفن‌پوش شدند

فتنه گران در چندین ماه فتنه‌گری خود در سال ۸۸، به مقدسات ملت ایران توهین کرده و عاشورای حسینی، امام راحل و شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی را مورد هتک حرمت قراردادند.

هتک حرمت عاشورای حسینی در جریان فتنه سال ۸۸، قلب انسان‌های مؤمن ایران اسلامی را به درد آورد و مردم شهرستان ورامین بار دیگر در دی‌ماه سال ۸۸، حرکت تاریخی و جریان سازی را رقم زدند.

در هشتم دی‌ماه سال ۸۸ بود که پس از جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ورامین، حرکت کفن پوشان ورامینی به سمت تهران برای تجدید میثاق با رهبری به تصویب رسید و مردم دیار ۱۵ خرداد به یاد سال ۴۲، بار دیگر کفن پوشیدند.

حضور هزاران ورامینی در روز نهم دی‌ماه در میدان امام حسین(ع) این شهرستان، حیرت تمامی کارشناسان را برانگیخت، به‌طوری‌که آمارها از حضور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار ورامینی در این حرکت تاریخی حکایت داشت.

حجت الاسلام سید محسن محمودی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و هماهنگ کننده حرکت کفن پوشان ورامینی در دی ماه سال ۸۸ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلساتی که به منظور هماهنگی حرکت مردم ورامین به سوی بیت مقام معظم رهبری برگزار شد، هیچگاه تصور و پیش بینی این حضور نشد اما مردم ورامین در روز نهم دی ماه نشان دادند که از بسیاری خواص جلوتر هستند.

وی افزود: قسمت عمده ای از کفن پوشان ورامینی را جوانان و آینده سازان ایران اسلامی تشکیل می دادند و این نشان دهنده ان بود که ارزش های انقلاب اسلامی در نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی ریشه دارد.

حضور مردم ورامین در تهران طومار فتنه گران را در هم پیچید

مردم ورامین در نهم دی سال ۸۸ با پای پیاده، مسیر ورامین تا بیت مقام معظم رهبری را طی کرده و روز دهم دی‌ماه در مقابل بیت مقام معظم رهبری اجتماع کردند.

حضور کفن پوشان ورامینی در تهران، بازتاب‌های مختلف در میان رسانه‌های داخلی و خارجی داشت و بسیاری از مسئولان کشوری و لشگری با اشاره به اهمیت حضور مردم دیار ۱۵ خرداد در محکومیت فتنه سال ۸۸، از بصیرت و ولایتمداری مردم ورامین تجلیل کردند.

سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین پس از حضور حماسی مردم ورامین مقابل بیت رهبری در سخنانی بیان داشت که مردم ورامین می‌خواستند در روز نهم و دهم دی‌ماه طومار فتنه گران را درهم بپیچند.

حجت‌الاسلام مجتهد شبستری امام‌جمعه تبریز در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به حضور مردم ورامین در مقابل بیت رهبری اظهار داشت که اگر مقام معظم رهبری فرمان دهند، مردم تبریز نیز مانند مردم ورامین کفن خواهند پوشید.

مردم ورامین در سال ۸۸ نشان دادند خلف کفن پوشان ۱۵ خرداد هستند

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز درباره نقش مردم ورامین در فتنه سال ۸۸، اظهار داشت: در روزهای حادثه و در فراز و نشیب‌ها، نام ورامین بر تارک رخدادهای کشور بوده و این موضوع شعار و تعارف نیست، بلکه واقعیت‌هایی است که در تاریخ انقلاب اسلامی قابل‌مشاهده است.

وی عنوان کرد: در هشتم دی‌ماه سال ۸۸، نزدیک ۲۰ هزار نفر از مردم ورامین با کفن به سمت تهران حرکت کردند و برای اعلام حمایت، به بیت مقام معظم رهبری رفتند و این حرکت در تاریخ ماندگار شد.

غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش مردم ورامین در فتنه سال ۸۸، اظهار داشت: مردم ورامین در فتنه ۸۸ نشان دادند که فرزندان خلف کفن‌پوشان ۱۵ خرداد هستند.

حرکت کفن پوشان ورامین در ۹ دی در تاریخ ثبت شد

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک همواره نشان داده‌اند که پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و در جریان فتنه سال ۸۸، اوج بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حرکت کفن پوشان ورامینی در نهم و دهم دی‌ماه سال ۸۸ به‌سوی بیت مقام معظم رهبری، بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی و طومار فتنه گران را در هم پیچید.

نقوی حسینی ادامه داد: تجلیل شخصیت‌ها و مسئولان مختلف نظام اسلامی از حرکت کفن پوشان ورامینی در نهم و دهم دی‌ماه سال ۸۸، حکایت از اهمیت این حرکت تاریخی دارد.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: حرکت کفن پوشان شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در نهم و دهم دی‌ماه سال ۸۸ در تاریخ ثبت شد و به‌عنوان سند افتخار مردم دیار ۱۵ خرداد محسوب می‌شود.

خبرنگار: محمدرضا حیدری