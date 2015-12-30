بارش برف در کردستان آغاز شد/ادامه بارش ها تا ۱۵ روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از یک هفته هوای سرد در استان کردستان، از صبح امروز بار دیگر بارش برف آغاز شده است و در حال حاضر این بارش در سراسر استان به صورت برف و باران ادامه دارد.

بارش برف در حالی در اکثر مناطق استان کردستان به ویژه سنندج ادامه دارد که این بارش در حال حاضر در شهرستان مریوان به صورت باران است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته این موج بارش حدود دو هفته در استان کردستان فعال است و به همین دلیل پیش بینی می شود که طی ۱۵ روز آینده این بارش ها ادامه دارد.

محمد طالب حیدری افزود: بارش ها به صورت پراکنده از سه شنبه شب در بعضی از مناطق استان کردستان آغاز شده است و هم اکنون این بارش ها در سراسر استان ادامه دارد.

وی به جزئیات موج اول بارشی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: موج نخست این بارش ها تا ظهر پنج شنبه در استان کردستان ادامه دارد و پنج شنبه شب ما شاهد قطع بارش ها خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان به ادامه بارش ها از روز جمعه در قالب ورود موج دوم بارش به این استان اشاره کرد و افزود: از بامداد روز جمعه موج دوم بارش ها شروع و کم و بیش به صورت متناوب تا ظهر شنبه ۱۲ دی دوام می آورد، در یکشنبه هفته آینده بعد از ظهر هم کمی بارش برف پیش بینی شده است و عملا پس از ان این سامانه بارشی از غرب کشور عبور می کند.

وی با اشاره به ورود سومین موج بارش به استان کردستان طی هفته آینده، عنوان کرد: از چهارشنبه هفته بعد سامانه ای دیگر در چند روز، بارش هایی را برای منطقه به ارمغان می آورد و با این بارش ها سهمیه دی ماه بارشی نیز عملا تامین می می شود.

همزمان با بارش برف در استان کردستان که از صبح امروز به اوج خود رسیده است و هم اکنون نیز ادامه دارد تردد در شماری از جاده های بین شهری استان به دلیل لغزنده بودن جاده ها با کندی صورت می گیرد.

جدای از جاده های برون شهری صبح امروز تردد معابر شهر سنندج به دلیل لغزنده بودن جاده ها با کندی صورت می گرفت و در محله های شیب دار نیز مردم با مشکلاتی مواجه شده بودند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در همین رابطه گفت: تمامی تیم های راهداری استان کردستان در جاده های بین شهری حضور دارند و در صورت نیاز کار برف روبی را انجام می دهند.

محمدراشد مدرس گرجی گفت: به دلیل لغزنده بودن شماری از گردنه های استان تردد با کندی صورت می گیرد و از رانندگان وسائل نقلیه انتظار می رود که برای عبور از این مسیرها تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

پلیس راه کردستان نیز ضمن هشدار به رانندگان وسائل نقلیه که قصد تردد در جاده های استان را دارند، اعلام کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین احتیاط لازم باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد وقوع تصادف و حوادث ناگوار نباشیم.



