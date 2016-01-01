احسان نیلی تهیه‌کننده سری جدید «صبح بخیر ایران» درباره این برنامه که قرار است از هفته آینده روی آنتن شبکه یک سیما برود، گفت: اگر مشکلی پیش نیاید سری جدید برنامه «صبح بخیر ایران» از هفته آینده روی آنتن شبکه یک سیما می رود و ما در این سری از برنامه به فراگیر بودن مخاطب توجه بسیاری خواهیم داشت.

وی درباره رویکردهایی که در سری جدید برنامه در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: ما در این سری از برنامه به نشاط صبحگاهی توجه داریم و امید را در برنامه لحاظ کردیم و توجه داشتیم که برنامه ای ایران شمول داشته باشیم. ما نمی خواهیم برنامه ای مختص مخاطب تهران و در نهایت شهرهای بزرگ داشته باشیم بلکه به مخاطبان دوردست ترین روستاها هم اهمیت می دهیم. البته نه اینکه این رویکرد در سری های قبل وجود نداشته باشد اما در این سری از برنامه در نظر داریم در آیتم های تولیدی هم به دورترین مناطق کشور برویم و آنها را در قاب تصویر داشته باشیم.

برنامه ای نوتر و شاداب تر با مجریان جوان

تهیه کننده برنامه «صبح بخیر ایران» اضافه کرد: ممکن است این اتفاقات در گذشته هم رخ داده باشد و محمدعلی (اقبال) واحدی نیز پیش از این در شهرها و روستاهای مختلف حضور داشته است اما ما می خواهیم جا پای گذشتگان بگذاریم و در عین حال برنامه را نوتر، شاداب تر و به روزتر روی آنتن ببریم و از مجریان جوان بهره بگیریم. البته به تناوب از مجریان گذشته همچون اقبال واحدی نیز استفاده می کنیم.

نیلی با اشاره به مجریان جدید این برنامه عنوان کرد: روح الله کمانی یکی از مجریان اصلی برنامه ماست همچنین هومن ستوده و علیرضا آرا از مجریانی هستند که اجرای آیتم های برنامه را بر عهده دارند.

ریتم را تند کردیم

وی درباره تفاوت های سری جدید برنامه «صبح بخیر ایران» با سری قبلی آن اظهار کرد: ما سعی کردیم ریتم این برنامه تندتر باشد و برای این منظور زمان گفتگوهای کارشناسی و آیتم ها را کم کرده ایم و این گفتگوها حدود ۱۳ الی ۱۵ دقیقه است. همچنین آیتم ها و گزارش ها نیز بیشتر از ۶ دقیقه نخواهد بود.

تهیه کننده سریال «برابر اصل» درباره آیتم های برنامه «صبح بخیر ایران» نیز توضیح داد: «صبحانه» یکی از آیتم های ماست که در آن با نام آوران صنف های مختلف اعم از بازیگر، هنرمند، ورزشکار و... صحبت می شود و در این فضا آنها از خوردن صبحانه سخن می گویند و به نوعی ترویج فرهنگ میل کردن صبحانه است. همچنین در کنار آن به گرمی خانه و اهمیت در کنار قرار گرفتن خانواده ها صحبت می کنیم و اینکه فضای مجازی باعث ایجاد فاصله شده است.

ساعت ۸ صبح دلنوشته ای برای امام رضا (ع)

نیلی با اشاره به آیتم های دیگر این برنامه یادآور شد: در آیتم «اینجا کجاست» هومن ستوده به بافت های روستایی می پردازد. این فضاهای روستایی ابتدا از طریق وبلاگ و سایت در برنامه معرفی می شود و بعد ستوده به آنجا می رود. اقبال واحدی نیز به شهرها و مکان های بزرگ تر می رود و ما از طریق او با مشاغل و مکان هایی که کمتر به آنها پرداخته شده است آشنا می شویم. آیتمی هم با نام «دلنوشته» داریم که هر روز دلنوشته ای از یک نفر راس ساعت ۸ صبح برای امام رضا (ع) قرائت می شود.

وی در ادامه بیان کرد: آیتمی هم داریم که در آن به معرفی کتاب می پردازیم. این آیتم ها و همچنین مباحث کارشناسی ما همه به صورت چند دقیقه ای در برنامه نمایش داده می شوند و به گونه ای طراحی شده اند که هر کسی هر زمان خواست برنامه را ترک کند و به سراغ کار خود برود نکته ای را از دست نداده باشد و بحثی نیمه تمام نباشد.

تهیه کننده «صبح بخیر ایران» در پایان گفت: در این سری از برنامه «صبح بخیر ایران» حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از برنامه به صورت زنده روی آنتن شبکه یک می رود.