«صبح بخیر ایران» به شبکه یک بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هنرور تهیه کننده و کارگردان سری جدید «صبح بخیر ایران» گفت: بنا به درخواست مدیران شبکه یک با تغییراتی هوشمندانه، دستور راه اندازی مجدد برنامه صبحگاهی به بنده ابلاغ شد.

وی افزود: ما قصد داریم نگاه مان به این برنامه، نگاهی از جنس صبح و طراوات صبحگاهی باشد، آیتم ها کوتاه خواهند بود و تمام تلاش مان را خواهیم کرد که خبرهای خوب، صبح مردم شریف ایران را پوشش دهد و نشاط در برنامه موج بزند. موسیقی و هیجان صبحگاهی در دستور سری جدید صبح بخیر ایران است و از مصاحبه های طولانی پرهیز خواهیم کرد.

تهیه کننده برنامه «تاجمعه» اظهار کرد: زمان پخش برنامه از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶ صبح الی۷:۳۰ خواهد بود که متناسب با فصول سال، این زمان پخش تنظیم خواهد شد.

هنرور درباره مجری یا مجریان این برنامه صبحگاهی گفت: با افتخار از تجربیات استادانی که پرچمدار این برنامه بودند استفاده خواهیم کرد. تعداد مجریان این برنامه شاید به ۱۰ نفر برسد و همگی در اجرا، سهم مساوی خواهند داشت بدین معنی که مجری مستر نخواهیم داشت و مجریان در هر برنامه به صورت چرخشی هستند. بزودی جلساتی با کاندیداهای اجرا برگزار خواهد شد و پس از آن، اسامی مجریان را اعلام می کنیم.

این تهیه کننده شبکه یک درباره آیتم های پیش بینی شده برای برنامه «صبح بخیر ایران» هم توضیح داد: تنوع آیتم ها زیاد است به همین ترتیب از مجریان بیشتری استفاده خواهیم کرد، تلاش می کنیم این بار به شکل کامل تر و حرفه ای تر کار گروهی را به تصویر بکشیم. در واقع سعی داریم هیچ آیتمی بالاتر از ۵ الی ۷ دقیقه نباشد. قطعا ورزش صبحگاهی یکی از این این آیتم ها خواهد بود.

وی افزود: بنده به دلیل تهیه برنامه «تا جمعه» به نظرات مخاطبان درباره تمام برنامه های شبکه دسترسی دارم و تا حد زیادی دغدغه های مخاطبان را برای برنامه صبحگاهی می دانم و از این شانس خود، کمال استفاده را خواهم برد. ما نیاز مخاطبان را درآن ساعت روز کاملا بررسی خواهیم کرد و از این دایره خارج نمی شویم.

تهیه کننده «صبح بخیر ایران» با تاکید بر مشارکت مخاطبان در سری جدید این جنگ صبحگاهی عنوان کرد: بنده اعتقاد به کشف نیروهای تازه نفس ولی با تجربه دارم، از همین رو از تمامی هموطنان که فکر می کنند می توانند نقشی در برنامه «صبح بخیر ایران» داشته باشند دعوت به همکاری می کنیم. نویسندگی، موسیقی، ساخت مستند، گزارشگری، اجرا، گرافیک و حتی طرح ساخت آیتم از موضوعاتی است که در این راستا به شدت استقبال خواهیم کرد.

هنرور تاکید کرد: بنده والبته شبکه یک سیما به سرمایه عظیم انسانی و پتانسیل مردمی اعتقاد داریم، پس مخاطبان با ما در تماس باشند و بدانند اگر حرفی برای گفتن و هنری برای دیده شدن دارند ما صمیمانه از آن استقبال خواهیم کرد.

وی در پایان درباره زمان پخش سری جدید «صبح بخیر ایران» گفت: مقرر شده برنامه در استودیو یازده سازمان صدا و سیما که به تازگی تجهیز شده و داری امکانات حرفه ای است، اجرا شود. سعی داریم از اول مرداد یا نهایت اواسط مرداد ماه پخش سری جدید برنامه را آغاز کنیم.

«صبح بخیر ایران» به تهیه کنندگی علی هنرور کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که به زودی پخش آن از این شبکه آغاز خواهد شد.