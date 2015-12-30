به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی امسال بیش از هشت میلیون تن آسفالت برای آسفالت راههای کشور توزیع شده است اظهار داشت: این میزان طی سال گذشته ۱۰ میلیون تن بوده است.

وی با بیان اینکه بیان داشت: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی اقدامات عمرانی در سطح محورهای مواصلاتی کشور ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نوسازی ناوگان عمومی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا دو اقدام برای نوسازی ناوگان باری و همچنین مسافربری کشور در دستور کار قرار گرفته شده است.

کشاورزیان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته کامیون های دارای سن بالای ۳۵ سال از ناوگان باری کشور خارج می شوند گفت: همچنین برای نوسازی ناوگان مسافربری کشور نیز از محل اعتبارات داخلی و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی اقدام خواهیم کرد.

وی میانگین عمر ناوگان مسافربری کشور را ۱۲ سال عنوان کرد و گفت: در این میان میانگین ناوگان مینی بوسی کشور بسیار بالابوده و این در حالیست که متقاضیان نیز به دلیل ضعیف بودن اقتصاد حوزه مینی بوس رانی از دریافت تسهیلات نوسازی استقبالی ندارند.