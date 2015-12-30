به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج رسانه، سازمان بسیج رسانه کشور در نظر دارد به منظور نشان دادن نقش مهم و تاثیرگذار رسانه در آگاهی‌بخشی قشرهای مختلف مردم، از اخبار و واقعیت های های موجود در جامعه، اقدام به برگزاری اولین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کند.

هدف از برگزاری این جشنواره رونمایی ازبهترین آثار رسانه ای است که موضوع آنها حفظ و دفاع از منافع ملی و حمایت از دستاوردهای هسته ای و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بارها در سخنان مقام معظم رهبری به آنها اشاره شده است.

جشنواره رسانه ای ابوذر با محورهای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، دفاع از دستاوردهای هسته ای، شناخت دشمن و اتکا به توان داخلی، بیداری اسلامی و مبارزه با تروریسم و موضوعات اجتماعی که انعکاس اخبار آنها فراموش شده است، در هفته پایانی دیماه سال جاری برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا پایان روز ۱۷ دی ماه می‌توانند آثار خود را در قالبهای گزارش، خبر، عکس و تیتر از طریق کدپستی ۱۳۴۵۷۴۶۹۸۹ یا آدرس پست الکترونیکی jashnvareh.abouzar@chmail.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آثار ارسال شده از سوی شرکت کنندگان در جشنواره باید علاوه بر برخوردار بودن از مجوز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یکی از رسانه های مکتوب و یا مجازی منتشر شده باشد.