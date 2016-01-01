مصوبه شریعتمداری دردسرساز شد/ ورود سازمان بازرسی به پرونده روغن

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: ۵ ماه پیش بود که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور مصوبه‌ای از کارگروه کنترل بازار را برای اجرا ابلاغ کرد که اخذ مابه‌التفاوت ۷۰ تومانی از واردات روغن خام را مجاز می‌دانست. بر اساس این ابلاغیه، هر فرد متقاضی ثبت‌سفارش واردات برای روغن خام باید به ازای هر کیلوگرم، ۷۰ تومان را به دولت می‌پرداخت، اما از آنجایی که مسئولیت تنظیم بازار این کالا از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به انجمن روغن نباتی محول شده بود، این مابه التفاوت هم مستقیم از سوی واردکنندگان به حساب این انجمن واریز می‌شد.

این مصوبه در شرایطی صادر شد که اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام البته منوط به اخذ مصوبه از شورای اقتصاد شده بود و بر اساس آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود که درخواست دریافت مابه‌التفاوت ۷۰ تومانی از واردات روغن خام را به این شیوه، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه کند. البته این ابلاغیه محمد شریعتمداری، بند دیگری هم داشت که بر اساس آن، وزارت جهاد کشاورزی باید طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار منظور کردن میزان مابه التفاوت دریافتی در هزینه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی هم می‌شد.

در نامه‌ای که ۲۰ خردادماه سال جاری از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه ده معاون وزیر و سایر دستگاههای اقتصادی کشور ارسال شده بود، این موضوع به صراحت مورد تاکید واقع شد که اجرایی شدن اخذ مابه‌التفاوت، نیازمند مصوبه شورای اقتصاد است؛ اما همین مصوبه کافی بود تا بدون اخذ هر گونه مصوبه‌ای از شورای اقتصاد، انجمن روغن نباتی دست به کار شده و به اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان روغن خام بپردازد.

در گام اول، دریافت مابه‌التفاوت، از واردکنندگان با ۷۰ تومان آغاز شد، اما در گام‌های بعدی، این مابه التفاوت به ۷۰۰ تومان هم رسید. در حالیکه با اعتراض واردکنندگان اکنون این مابه التفاوت بعد از سه بار تغییر از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان و در نهایت به ۱۵۰ تومان رسیده است. همین امر سبب شده تا سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کند.

یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام تاکنون به تائید شورای اقتصاد نرسیده در حالیکه این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.

وی می‌افزاید: پرونده ای برای پیگیری موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات تشکیل شده است و هر یک از واردکنندگانی که نسبت به دریافت این مابه التفاوت از آنها شکایاتی دارند، می‌توانند موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهند.

در همین حال، در ۲۵ مهرماه سال جاری، انجمن روغن نباتی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار طرح موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام در شورای اقتصاد شده است.