احداث پاسگاه پلیس راه اردبیل – سرچم تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت فتاحی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی پلیس راه استان اردبیل افزود: ایجاد پاسگاه پلیس راه در این مسیر یکی از ضروریات بوده اما ساخت آن در حال حاضر مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده تردد از این استان به مرکز کشور و بالعکس از مسیر اردبیل – سرچم صورت می گیرد، ادامه داد: در این راستا نیاز است توجه ویژه ای به منظور تامین ایمنی رانندگان در این مسیر اعمال شود.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به ایمنی پایین محور اردبیل – سرچم در زمان ساخت تصریح کرد: در ساخت جاده اردبیل - سرچم ایمنی فدای سرعت شد، چنانچه شاهد افزایش تصادفات فوتی در سالهای ابتدایی بهره برداری این مسیر بودیم.

وی با تاکید بر اینکه پلیس پس از تلاش گسترده به تازگی توانسته تصادفات فوتی در جاده اردبیل – سرچم را کنترل کند، ادامه داد: تداوم ایمنی این مسیر نیاز به کنترل بیشتر و محسوس تر دارد که در این راستا بهره برداری سریع از پاسگاه پلیس راه اردبیل – سرچم مد نظر است.

فتاحی همچنین در خصوص طرح زمستانی پلیس راه بیان داشت: این طرح به مدت سه ماه در محورهای مواصلاتی استان اجرا می شود و در این طرح بیش از ۲۳ هزار نفر روز مامور پلیس راه استان در جاده ها خدمات رسانی خواهند کرد.

وی به فعالیت روزانه ۵۳ تیم پلیس راه در قالب ۲۵۷ نفر در طرح زمستانی یادآور شد که کاهش تصادفات و تلفات رانندگی در شرایط جوی سخت و کوهستانی منطقه و خدمات رسانی به رانندگان از مهمترین اهداف این طرح است.