بازگشت خط کشتیرانی MSC به بندر شهیدرجایی پس از ۶ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی در مراسم ورود کشتی MSC DOMITILLE به بزرگترین بندر تجاری کشور، گفت: بعد از گذشت ۶ سال، اولین کشتی خط کانتینری MSC سوییس با ظرفیت ۹ هزار و ۴۰۰ TEU کانتینر در ترمینال شماره ۲ بندر شهید رجایی پهلو گرفت. این کشتی یکهزار و ۱۶۲TEU کانتینر صادراتی و وارداتی دارد و از بندر شانگهای چین به بندر شهید رجایی آمده است.

وی با بیان اینکه قرار است از این پس هر هفته کشتی‌های خط کشتیرانی MSC در بندر شهید رجایی پهلو بگیرند، افزود: خط MSC سوییس دومین خط بزرگ کشتیرانی کانتینری دنیاست و با پهلوگیری کشتی متعلق به این خط در بزرگترین بندر تجاری کشور، تعداد لاینرهای خارجی متردد به این بندر به ۱۷ خط افزایش یافت.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، کاهش نرخ کرایه در همین مدت کوتاه برای کالاهای خاور دور از مزایای تردد خطوط لابه بندر شهید رجایی است و کشتیرانی‌ها از ظرفیت بازار ایران بهره مند می شوند. از این پس در بخش‌های وارداتی و صادراتی کرایه حمل تجار کاهش می‌یابد و ظرفیت‌های بیشتری برای کشور ایجاد می‌شود.

گفتنی است، آخرین بار کشتی MSC BEATRICE با ظرفیت حمل و نقل ۱۴ هزار TEU کانتینر(از بزرگترین کشتی های کانتینری جهان) اواخر تیر ماه سال ۸۸ در بندر شهید رجایی پهلو گرفته بود و از آن زمان تاکنون، بیش از ۶ سال می‌گذرد.