قادر تقی زاده صبح جمعه در بازدید از مراکز اقامتی اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نرخگذاری بهینه باید بر اساس درجه کیفی هر مرکز اقامتی باشد، اضافه کرد: متأسفانه در عمل این مهم مورد غفلت بوده و نرخگذاری صرفاً در هتلها از این رویه تبعیت دارد.
وی افزود: در حال حاضر ازجمله مهمترین مشکلات بازرسی و نظارت بر مراکز اقامتی استاندار آن است و نبود ضوابط مشخص برای هتلآپارتمانها و مهمانپذیرها روند بازرسیها را با اشکال مواجه کرده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه در شکل جدید بازرسیها علاوه بر ساختمان مرکز اقامتی مسائل بهداشتی و آموزش پرسنل نیز لحاظ میشود، متذکر شد: بااینوجود عمده مشکل نبود ضوابط برای تمامی مراکز اقامتی است.
تقی زاده با اذعان به فعالیت ۸۷ هتلآپارتمان و ۹۹ مهمانپذیر در اردبیل افزود: عمده مراکز اقامتی استان شامل این دو بخش است و به همین دلیل تدوین ضوابط ضروری است.
وی معتقد است با تدوین ضوابط بهمانند هتلها مراکز اقامتی دیگر نیز میتوانند درجهبندیشده و بر اساس درجهای که دارند نرخ خود را ارائه دهند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان بابیان اینکه مشابه این استاندارد برای مجتمعهای آب گرم معدنی در حال تدوین است، اضافه کرد: ضروری است در سراسر کشور استاندار مشخصی برای مراکز اقامتی نیز تدوین شود.
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