بودجه آموزش و پرورش ۲۳درصدافزایش یافت/به دنبال حل مشکلات فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در ادامه سفر به خراسان رضوی شامگاه پنجشنبه با حضور در جمع فرهنگیان شهرستان تایباد و باخرز در تالار اجتماعات خلیج فارس بیان کرد: دولت تدبیر و امید می کوشد هیچ گونه تبعیضی بین فرهنگیان در کشور صورت نگیرد و مشکلات فرهنگیان در مدت کوتاهی رفع شود.

وی افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش داشته است اما با توجه به حجم نیازهای آموزش و پرورش بازهم این بودجه کافی نیست اما با این حال تلاش هایی مانند طرح رتبه بندی برای جبران برخی از مشکلات مد نظر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید با نگاه به تحول تدریجی در مفهوم سواد به توسعه فرصت هایی می اندیشد که آحاد جامعه بتوانند به سطح توانمندساز از مهارت های پایه برای تعامل قوی و موثر دست یافته و در برابر دگرگونی های پرشتاب نقش آفرین باشند.

فانی با اشاره به این موضوع که آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی برعهده دارد و دولت یازدهم نیز در این زمینه برنامه های خوبی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: موفقیت این مسیر عزت آفرین مستلزم مشارکت گسترده مردم فرهیخته ایران است.

گفتنی است در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان های تایباد و باخرز برگزار شد از نخبگان و جمعی از دانش آموزان ممتاز این شهرستان با اهدای هدایایی تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در این سفر که فرماندارتایباد، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و نماینده مردم تربت جام و تایباد وی را همراهی می کردند امکانات آموزشی و مشکلات موجود در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.