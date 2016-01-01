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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

وزیر آموزش و پررش در شهرستان مرزی تایباد:

بودجه آموزش و پرورش ۲۳درصدافزایش یافت/به دنبال حل مشکلات فرهنگیان

بودجه آموزش و پرورش ۲۳درصدافزایش یافت/به دنبال حل مشکلات فرهنگیان

تایباد- وزیر آموزش و پرورش طی سفر به شهرستان مرزی تایباد در استان خراسان رضوی در جمع فرهنگیان این شهرستان گفت: بودجه این وزارت خانه با هدف رفع مشکلات ۲۳ درصد در سال جاری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در ادامه سفر به خراسان رضوی شامگاه پنجشنبه با حضور در جمع فرهنگیان شهرستان تایباد و باخرز در تالار اجتماعات خلیج فارس بیان کرد: دولت تدبیر و امید می کوشد هیچ گونه تبعیضی بین فرهنگیان در کشور صورت نگیرد و مشکلات فرهنگیان در مدت کوتاهی رفع شود.

وی افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش داشته است اما با توجه به حجم نیازهای آموزش و پرورش بازهم این بودجه کافی نیست  اما با این حال تلاش هایی مانند طرح رتبه بندی برای جبران برخی از مشکلات مد نظر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید با نگاه به تحول تدریجی در مفهوم سواد به توسعه فرصت هایی می اندیشد که آحاد جامعه بتوانند به سطح توانمندساز از مهارت های پایه برای تعامل قوی و موثر دست یافته و در برابر دگرگونی های پرشتاب نقش آفرین باشند.

فانی با اشاره به این موضوع که آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی برعهده دارد و دولت یازدهم نیز در این زمینه برنامه های خوبی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: موفقیت این مسیر عزت آفرین مستلزم مشارکت گسترده مردم فرهیخته ایران است.

گفتنی است در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان های تایباد و باخرز برگزار شد از نخبگان و جمعی از دانش آموزان ممتاز این شهرستان با اهدای هدایایی تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در این سفر که فرماندارتایباد، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و نماینده مردم تربت جام و تایباد وی را همراهی می کردند امکانات آموزشی و مشکلات موجود در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 3014051

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    نظرات

    • س حداد ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
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      مثل همیشه بارنشستگان این سارمان بی نصیبند
    • کاوه راد ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
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      تکلیف حقوق دانشجویان ورودی93 که تابحال هیچ پولی نگرفته اندچیست؟؟ تبعبض در حق معلمان آینده از همین دوران دانشجویی ...

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