برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت ارتباطات، مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران و کمبود انرژی در فصل زمستان تصمیم گرفته شد تا درجه حرارت ساختمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش پیدا کند، با توجه به این موضوع دستگاه‌های تابعه می‌توانند از طریق استفاده بهینه و کاهش مصرف منابع انرژی، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ایجاد هر نوع آلودگی مانند افزایش تولید زباله، افزایش مصرف آب و ... در افزایش آلودگی هوا تأثیر دارد، گفت: با رعایت الگوی مصرف و استفاده از راهکارهای مدیریت سبز امکان کاهش آلاینده‌ها و هزینه‌های جبرانی وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت سبز اهتمام ویژه‌ای داشته و راهکارهای آن را به صورت عملیاتی مطابق همیشه انجام می دهد.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برای سامانه‌های گرمایشی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا گفت: در این راستا ارگان‌های دولتی باید پیشگام باشند لذا با توجه به تصمیمات هیأت وزیران، دستگاه‌های تابعه این وزارت میزان دمای وسایل گرمایشی را چند درجه کاهش دادند.

براساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور موظف به رعایت کامل موارد زیر می‌باشند که این موضوع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مؤکد در حال اجرا و پیگیری است.

۱- رعایت دمای ۲۱-۱۸ درجه در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده.

۲- روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز به کار و خاموش کردن آن‌ها یک ساعت قبل از پایان کار.

۳- خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل (برای ساختمان‌هایی که سیستم حرارت مرکزی ندارند).

۴- انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی و دیگر اقدامات لازم به منظور افزایش بازدهی وسایل گازسور نظیر نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه (براساس بند ۱۷ مصوبه شماره ۲۱۲۳۲۶ت/۴۶۳۲۰ﻫ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران).