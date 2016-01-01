اقلیت های دینی یاوران انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف یوسف پور در خطبههای نماز جمعه ساری با گرامیداشت ایام میلاد حضرت مسیح به سرکشی مقام معظم رهبری از خانواده شهدای اقلیتهای دینی و مسیحی اشاره کرد و گفت: این حضور و سرکشی عنایت مقام معظم رهبری به اقلیتهای دینی ویاران وفادار انقلاب است.
وی با اظهار اینکه جهان بر اساس محبت آفرینش شده است، مشکل جوامع اروپایی و غرب را فاصله از ارزشهای دینی و خدا بیان کرد و گفت: این دوری از خدا را انسانهای مؤمن برنمیتابند.
وی در بخشی از سخنانش به هفته سوادآموزی اشاره کرد و گفت: در جامعه اسلامی نباید بیسوادی وجود داشته باشد و باید ریشهکن شود.
امامجمعه موقت ساری همچنین از بخشهای مختلف خواست تا برای ریشهکن کردن بیسوادی در جامعه و استان با نهضت سوادآموزی همکاری داشته باشند.
حجتالاسلام یوسف پور همچنین با گرامیداشت حماسه ۹ دی، از آن بهعنوان روز تاریخی و سرنوشت یادکرد و گفت: مراسمهای این روز باشکوه در استان برگزار شد.
وی به حماسه مردم هویزه اشاره کرد و آن را الگوی جهاد و شهادت برشمرد و گفت: همان دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند روانه جبهههای حق علیه باطل شدند و در حماسه هویزه جانفشانی کردهاند و تقدیم ۱۴۰ شهید در این حادثه، برگی از حماسه و افتخار در تاریخ انقلاب است.
امامجمعه موقت ساری با تأکید بر لزوم حفظ حجاب در جامعه برای تحکیم بنیان خانواده، بیحجابی را مصداق بارز فساد دانست و گفت: بسیاری از ناهنجاریهای جامعه ریشه در بیحجابی دارد.
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