دشمنان اسلام به دنبال از بین بردن سیرت نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان بابیان اینکه درباره بحث نفوذ در یک سال گذشته رهبری ۷۰ بار در بیانات خود به آن اشاره‌کرده‌اند، گفت: وقتی دو یگان در مقابل هم قرار می‌گیرند و به تجهیزات و نیروی انسانی ضربه وارد می‌کنند رخنه صورت گرفته اما وقتی یگان با بهره‌گیری از نیروهای ماهر خود پشت دشمن فرود می‌آید و از پشت به دشمن ضربه میزند نفوذ رخ‌داده است.

وی بابیان اینکه در رخنه معمولاً حرکات محدود و ضربات سطحی است اما در نفوذ حرکات عمیق و ضربات ریشه‌ای و کاری است، افزود: دشمن در مقوله نفوذ در ابتدا به دنبال تغییر در بینش‌ها، باورها و اعتقادات جامعه است.

ابوحمزه با تأکید بر اینکه تغییر در الگوهای قابل‌قبول جامعه از دیگر اهداف دشمن در مقوله نفوذ است، گفت: زمانی که در باورها تغییر ایجاد شد در رفتارهای جامعه نیز تغییر حاصل می‌شود.

وی بابیان اینکه در بحث نفوذ دشمنان به دنبال تغییر ارزش‌ها و اعتقادات افراد هستند، ادامه داد: برداشت‌های عموم از ابعاد نفوذ متفاوت است و برداشت باید همه‌جانبه و در زمین‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، علمی و هنری باشد چراکه دشمن در همه ابعاد نفوذ می‌کند تا ضربه بزند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان عنوان کرد: دشمنان اسلام از دو روش برای نفوذ استفاده می‌کنند که فساد فکری و فساد اخلاقی مدنظر آن‌هاست چراکه وقتی فردی دچار فساد فکری شود فساد اخلاقی نیز گریبان او را خواهد گرفت.

ابوحمزه بابیان اینکه تجربه دشمنان در فساد فکری و اخلاقی در سال ۷۸ در سال ۸۸ نیز تکرار شد با این تفاوت که این بار مهره‌های فتنه‌گر از بین مسئولین مهم نظام انتخاب شدند و جنبش سبز را رقم زدند، گفت: این افراد در مقابل مقام ولایت ایستادگی کردند و با کلیدواژه تقلب ۸ ماه قبل این فتنه را برنامه‌ریزی کردند.

وی بابیان اینکه در هیچ کجای دنیا حتی شبیه اتفاق سال ۸۸ را نداشته‌ایم، گفت: در فتنه ۸۸ مقام‌های مهم نظام از رییس جمهور گرفته تا رییس مجلس و نخست‌وزیر دوره امام که از یاران امام بود نقش مخالف نظام را داشت.

ابوحمزه بابیان اینکه تمام تلاش دشمنان اسلام در این است که جامعه را دچار فساد فکری و اخلاقی کنند، گفت: در واقع افرادی که برای فتنه استفاده شدند مدینه های فاضله امریکا هستند.

وی بابیان اینکه دشمنان ماهیت نظام و ارزش‌های انقلابی را نمی‌پسندند، گفت: آنچه سقف هر بنایی را نگه میدارد ستون‌های آن است و ستون‌های اسلام نیز عدالت و ایستادگی در مقابل استکبار و رژیم صهیونیستی و دفاع از مظلومین است.

وی بابیان اینکه تمام تلاش مثلث جهانی استکبار امریکا، انگلیس و اسراییل این است که شخصیت‌هایی مثل سید حسن نصرالله ظهور نکنند و هر شخصیتی در مقابل استکبار بایستد ترورش می کنند، گفت: باید عوامل و اهداف گروه های فتنه‌ها را برای مردم تبیین کرد و به مردم آگاهی داد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان تاکید کرد: از نظر امام علی(ع) افراد بصیر کسانی هستند که زمان‌شناس، دوست شناس، دشمن‌شناس، موقعیت‌شناس و اولویت شناس باشند.

وی بابیان اینکه اگر بخواهیم در مقابل نفوذ بایستیم باید بصیرت خود را افزایش دهیم، گفت: در کنار بصیرت باید استقامت خود را بالا ببریم و ابعاد نفوذ را کالبدشکافی کنیم.

ابوحمزه بابیان اینکه باید چهره‌های وابسته به فتنه را افشا و بصیرت و استقامت خود را روز به روز بیشتر کرد، گفت: باید از رهبری در همه میدان ها اطاعت کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: باید باتوجه به بیانات رهبری در مقابل حرکات زیرکانه دشمن بایستیم و با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای و انتخاب افراد اصلح نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی عنوان کرد: ویژگی افراد اصلح انقلابی در این است که مجاهد، بصیر، ساده‌زیست و استکبارستیز باشند.