ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مسلمانان برنامه اصلی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار داشت: دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به وحدت و همدلی در بین کشورهای اسلامی و مسلمان استفاده می کنند.

وی گفت: دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه را به عنوان یک راهبرد در دستور کار قرار داده است و به همین دلیل سعی می کند با این حربه به برنامه های خود برای استیلا بر کشورهای اسلامی استفاده کند.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه دشمنی‌های جهان کفر با اسلام دشمنی ریشه‌دار است، اظهار داشت: با بررسی تاریخی به خوبی می‌توان به این امر مهم دست یافت که دشمنان از صدر اسلام تاکنون برای ضربه‌زدن به این دین الهی از هر راه و روشی استفاده کرده و امروز تنها راه تسلط بر مسلمانان را ایجاد تفرقه و از بین بردن اتحاد آنها می‌دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری حماسه نهم دی ماه، ضمن تقدیر از برگزاری باشکوه سالروز حماسه بزرگ 9 دی 88 در استان کردستان اظهار کرد: حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت بود که براساس بصیرت مردم شکل گرفت و در تاریخ ماندگار شد.

ماموستا خدایی عنوان کرد: حضور خودجوش ملت ایران در این روز سرنوشت‌ساز و لبیک آنها به رهبر و مقتدایشان موجب خاموشی فتنه دشمنان شد و به همین دلیل ما باید همواره در این روز از حماسه مردم یاد کنیم.

وی به چگونگی وقوع فتنه 88 اشاره کرد و افزود: فتنه 88 یک اتفاق غیرمنتظره و در تراز براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که به واسطه بی‌تدبیری و بی‌بصیرتی عده‌ای خواص خودفروخته و با حمایت دشمنان بیرونی شکل گرفت.

وی در ادامه به نگاه ویژه‌ دین اسلام به بانوان اشاره کرد و گفت: در هیچ دین و آئینی ارزش‌گذاری به جایگاه بانوان به اندازه دین اسلام نبوده است و دین مبین اسلام در شرایط خاصی بار دیگر بانوان را به جایگاه واقعی خود برگرداند..

امام جمعه سنندج به فرهنگ چگونگی برخورد با بانوان قبل از ورود دین مبین اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از ظهور دین اسلام، به دنیا آوردن فرزند دختر برای خانواده‌ها ننگ بود و اگر خانواده‌ای فرزند دختر به دنیا می‌آورد، آن را زنده به گور می‌کرد.

وی یادآور شد: جایگاهی که اسلام برای زنان تعریف کرده بسیار والا بوده و همین امر اقتضا می‌کند آنها نیز شاخص‌های عقیدتی را رعایت و بستر سعادت خود را فراهم سازند.

وی با اشاره به لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه به عنوان یک اصل مهم، بیان کرد: توجه به حاکم کردن ارزشهای دینی در جامعه به عنوان یک الزام باید در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه همه ما مسئول هستیم.

ماموستا خدایی بر توجه ویژه خانواده ها به تربیت فرزندان تاکید کرد و گفت: یکی از وظایف پدر و مادر تربیت فرزندان صالح در جامعه است و به همین دلیل باید این رسالت را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.