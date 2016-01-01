به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابرانصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ضمن ابراز نگرانی از برخورد امنیتی با مطالبات مشروع مدنی مردم بحرین، اعمال بی رویه مجازاتها و تشديد اقدامات امنیتی را رويكردی ناموفق در زمینه حل بحران جاری این کشور دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اينكه اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها و تروریسم تکفیری افراط گرایان، دو تهدید اصلی و مشترک امت اسلامی است، افزود: از نظر جمهوری اسلامی ایران روشهای بکار گرفته شده توسط دولت بحرین تنها موجب تشدید بحران این کشور و ایجاد فرصت برای دشمنان امت اسلامی مي شود. از این رو امیدواریم دولت بحرين بجاي اصرار بر رويكرد ناكارآمد امنيتي چهار سال گذشته كه نتيجه اي جز پيچيده تر شدن اوضاع این کشور نداشته است، نسبت به از سرگیری گفتگوهاي جدي و موثر با رهبران شناخته شده جریانهای مردمی بحرين با هدف تمركز بر روش هاي سازنده و واقعي سياسي و حل ریشه ای بحران کشور اقدام کند