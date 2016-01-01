حدادعادل با آیات نوری همدانی و محمد یزدی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان عصر امروز(جمعه) با آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید و آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، حدادعادل در دیدار با آیت‌الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از حسن نظر و راهنمایی وی و همچنین آیات موحدی کرمانی و مصباح یزدی تشکر و قدردانی کرد و وی را در جریان آخرین وضعیت ائتلاف اصولگرایان قرار داد.

گفتنی است سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در سفری یک روزه به قم ضمن دیدار با برخی از مراجع تقلید، در نماز جمعه این شهر حضور یافته و پیش از خطبه های نماز سخنرانی کرد.