مسئولان از پرورش دهندگان زیتون در کرمانشاه حمایت کنند

شیر مراد کریمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح فعالیت‌های سازنده عرصه کارآفرینی اظهار داشت: به عنوان کارآفرین برتر در زمینه فرآورده های زیتون در روستای زردآبی دالاهو فعالیت دارم.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه رویشگاه اصلی زیتون است، افزود: تا سال ۷۷ آگاهی کافی در خصوص مزیت های این درخت در دست نبود اما با اعزام یک مهندس کشاورزی به این منطقه با بیان مزیت ها و خواص زیتون به اهالی این روستا موجب آشنایی بیشتر با این محصول و مبادرت به کشت و پرورش آن در سطحی انبوه شد.

کریمی ادامه داد: خوشبختانه در منطقه زردآبی در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ هکتار باغات زیتون وجود دارد که امسال چیزی حدود ۱۸۰۰ تن دانه زیتون سبز و سیاه برداشت شده است.

این کارآفرین برتر اظهار داشت: جای تاسف که بیش از ۹۵ درصد محصولات این باغات با کمترین قیمت ممکن به مناطق دیگر فروخته و پس از مدتی فرآورده همین محصول با قیمت سه برابر اولیه به استان فروخته می‌شود و این به دلیل عدم آگاهی و دسترسی به فناوری جدید است.

کریمی گفت: می توان با آموزش های لازم به پرورش دهندگان این محصول و نیز پشتیبانی مسئولان از تولیدات زیتون در راستای جذب این ثروت عظیم و این صنعت بزرگ به کرمانشاه توجه و عنایت ویژه ای شود.

وی با تاکید به اینکه تولید فرآورده‌های زیتون بسیار آسان و بی نیاز از دستورات صنعتی پیچیده است، خاطرنشان کرد: اگر از حمایت مسئولان در استان بهره‌مند باشم می توانم تولید این محصول با فرآورده های مورد نیاز به سطحی انبوه برسانم.

کارآفرین برتر کرمانشاه تصریح کرد: احداث کارخانه روغن‌کشی در استان علاوه بر ایجاد اشتغال برای بسیاری از جوانان استان موجب خواهد شد با توجه به امکانات و شرایط مناسب در منطقه و نیز همت مسئولان می توان ارزش غذایی این محصول را حفظ کرد و به چندین برابر زیتون در استانهای دیگر رساند و بازار را از دست دلالان گرفت و به انحصار استان کرمانشاه درآورد.

کریمی با بیان اینکه با ۵۶ سال سن و بیش از ۱۰ سال تجربه فعالیت در این عرصه را دارد، افزود: امسال از طریق پایگاه بسیج سازندگی استان با اطلاع یافتن از وجود وام اقتصاد مقاومتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان توانستم به فعالیت بپردازم و برابر با سرمایه صرف شده در این راه از سود خوبی بهره‌مند شدم و درآمدهای این محصول رضایت کاملی دارم.

این کارآفرین برتر کرمانشاه اظهار داشت : طی یک دوره ۶ ماه می‌توان به ۲ برابر سرمایه گذاری در این عرصه دست یافت اما به شرط آن که مسئولان نیز توجه بیشتری به این محصول درمنطقه داشته باشند چراکه به جرائت می توان گفت زیتون همان نفت سبزی است که نیاز به استخراج و بهره برداری توسط کارآفرینان توانا دارد.