محمدرضا خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۸ تن گوشت مرغ نیز در ۹ ماه نخست سال از استان همدان صادرشده است، عنوان کرد: بیشترین صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و عمان صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه زیرساخت کشتارگاه‌های مرغ در استان همدان ضعیف است، ادامه داد: باوجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، همچنان زیرساخت‌ها و زمینه‌های صادرات استان همدان ضعیف است.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه مجوز تأسیس مرغداری در استان همدان صادر نخواهد شد، بیان کرد: علت صادر نشدن مجوز مرغداری در همدان اشباع ظرفیت مرغداری در کشور است.

خدابنده بابیان اینکه ۵۱۰ واحد پرورش مرغ گوشتی دارای پرونده بهره‌برداری در استان همدان وجود دارد، اظهار داشت: ظرفیت تولید در این واحدها هشت میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه است.

وی بابیان اینکه پروانه ۳۰۰ واحد دیگر با ظرفیت پنج میلیون قطعه درگذشته صادرشده است، بیان کرد: هرکدام از این واحدها که موفق به انجام عملیات اجرایی راه‌اندازی مرغداری نشده باشند مجوز آن‌ها باطل خواهد شد.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی همدان بابیان اینکه ۴۰ واحد پرورش مرغ تخم‌گذار در استان همدان دارای پروانه بهره‌برداری هستند، بیان کرد: ظرفیت این تعداد واحد برای هر دوره یک‌میلیون و شش هزار قطعه است.

خدابنده بابیان این‌که ۲۰ واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۱۷۵ هزار قطعه در هر دوره نیز در استان همدان دارای پروانه بهره‌برداری هستند، افزود: صدور مجوز برای تأسیس تمام رده‌های مرغداری ممنوع شده است.